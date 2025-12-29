Los consejos de una abogada experta en Lotería a los ganadores del Gordo de Villamanín: "La solución más inmediata sería repartir"

Parece que en Villamanín, en León, el Gordo de la Navidad se ha convertido en una bomba de relojería. Ya saben que la Comisión de Fiestas vendió más participaciones que los décimos que tenía y en las últimas horas han buscado soluciones de emergencia. En Espejo Público hemos querido preguntarle a Rosa Nieto, que es una abogada con amplia experiencia en pleitos relacionados con premios de la Lotería. Rosa tiene claro qué sugeriría a los afectados: "Mi consejo es siempre llegar a un buen acuerdo". Esta abogada explica que "los pleitos son un tema difícil, complicado, tardío, demasiado dilatado en el tiempo". Además destaca el hecho de que todo esto haya ocurrido en un pueblo como Villamanín: "Teniendo en cuenta de que se trata de un pueblo pequeño, que todo el mundo se conoce, la harmonía debe premiar por encima del interés económico".

Para Rosa Nieto "es bastante evidente que aquí no ha habido una intencionalidad. Desde un punto de vista jurídico no podemos considerar que haya habido enriquecimiento injusto o una intencionalidad de llevar a una apropiación indebida". Es por eso que esta abogada insiste: "Consideramos que se ha tratado de un error humano y la solución más inmediata sería repartir, pero obligación legal de los participantes no hay ninguna".

¿Qué pasa si alguien decide denunciar?

Rosa Nieto recuerda a aquellos vecinos de Villamanín que se plantean denunciar que de primeras el dinero queda retenido: "Sería una medida cautelar inminente y clara que pediría cualquier letrado ante una demanda de este tipo, porque además produciría unos efectos fiscales que no serían convenientes ni para la asociación ni para ninguno de los afectados".

Esta abogada experta en Loterías señala también que, sin conocer la solvencia de los que emitieron estas participaciones "estamos hablando de unas cantidades muy importantes que difícilmente pudieran cubrir·". Una polémica que Rosa Nieto define así: "Una mala fortuna que ha desencadenado en unos perjuicios evidentes".

