La OCU alerta del abuso de aditivos y de la mezcla de grasas en los roscones de Reyes del supermercado: Esto es lo que debes evitar

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este lunes de que cinco de los doce roscones de reyes que se pueden comprar en los supermercados, y que han sido analizados por sus expertos, mezclan la nata con grasas más baratas y ha asegurado que estos dulces contienen hasta 12 aditivos de media.

En un comunicado, la OCU recuerda que en España se consumen casi 30 millones de roscones al año. Según su análisis, poco más de la mitad de los roscones seleccionados incluyen un relleno elaborado exclusivamente con nata, que suele representar alrededor del 45 % del peso total. En los otros cinco se observa la sustitución total o parcial de la nata por grasas vegetales más económicas, como palma, coco, nabina o palmiste.

Ha advertido de otros problemas como el abuso de aditivos, entre los que predominan los colorantes (especialmente en la fruta escarchada), además de conservantes, emulsionantes y agentes de textura, ingredientes frecuentes en productos sometidos a congelación y posterior descongelación.

Además, en términos organolépticos, los roscones de supermercado se "alejan" de los aromas y texturas propios de una elaboración artesana, de acuerdo con los expertos de la OCU.

¿Qué debe tener un buen roscón según la OCU?

La OCU afirma que para dar con el roscón de reyes perfecto hay que buscar uno que contenga grasas nobles, es decir, su masa sea con mantequilla y su relleno sea de nata 100% láctea. Debe contener azúcar real, evitando jarabes industriales. Su decoración, como la fruta escarchada, debe ser auténtica sin sustitutivos teñidos. Y su horneado tiene que estar al punto perfecto de humedad y esponjosidad.

Por otro lado, hay que evitar grasas baratas, es decir, mezclas con aceites vegetales como coco o palma. Jarabes industriales, como el empleo de glucosa y fructosa de menor coste. Evitar las decoraciones falsas, como la calabaza coloreada simulando fruta escarchada. Y los aditivos en exceso, ya que algunos han llegado a contener hasta 19 aditivos diferentes.¡

Precauciones alimentarias de un experto con los productos navideños típicos

El catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO), Antonio Valero, uno de los principales expertos en el país en seguridad alimentaria, de cara a la Navidad, ha hecho un examen a los alimentos que los supermercados exponen temporalmente, como el chocolate con churros, los roscones o los mazapanes:

El chocolate con churros es uno de los grandes clásicos de estas fechas y puede presentar varios riesgos. Por un lado, la leche no puede estar durante mucho tiempo a temperatura ambiente: hay que preservar la cadena de frío. En cuanto al chocolate en sí, hay que calentarlo por encima de 65 grados para evitar la proliferación bacteriana. Mientras que los churros, al ser una fritura, el aceite debe estar por encima de los 175 grados para que se doren bien y no queden partes de la masa blandas o sin freír, ya que eso supone un riesgo sanitario.

En cuanto a los rellenos, si se visita un mercado navideño que vende roscones de Reyes, Valero recomienda comprar aquellos que no lleven relleno, "dado que el mantenimiento de la cadena de frío de un producto tan delicado como la nata o la crema es más complicado en este tipo de establecimientos". No deben permanecer fuera del frío más de 30 a 45 minutos, ya que puede haber un riesgo de contaminación microbiológica y proliferación bacteriana.

Los mazapanes, turrones y polvorones son productos bastante seguros a nivel alimentario, porque tienen baja actividad de agua, alta cantidad de azúcar y generalmente no suele haber proliferación de microorganismos. Con todo, el mayor riesgo sería la recontaminación después del horneado en la fase de manipulación y envasado.

