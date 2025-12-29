La visita sorpresa de la Familia Real al teatro: "Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía cantaban"

Desde que la Casa Real se propuso renovar la institución y llevar a cabo un acercamiento a la ciudadanía las apariciones inesperadas tano de los reyes Felipe VI y Letizia, como de la princesa de Asturias Leonor y su hermana la infanta Sofía se han producido con relativa frecuencia, siendo principalmente la Reina, quien se ha dejado ver un mayor número de ocasiones como una ciudadana más.

A habituales nervios de muchos actores a la hora de enfrentarse a un patio de butacas repleto de espectadores se le sumó la presencia de la Familia Real, para sorpresa, primero, y orgullo, después de actuar frente a tan distinguido público.

El elenco al completo invitó todos a subir al escenario una vez concluida la función para inmortalizara la ilustre visita y los Reyes y sus hijas intercambiaron unas palabras. "Compraron su entrada y entraron. vinieron al teatro como familia".

"Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía cantaban"

La visita de la Familia Real no estaba en ningún guion y su visita se produjo con la naturalidad de cualquier familia. Adquirieron las entradas y se presentaron en el teatro. Varias actrices compartían su experiencia y las felicitaciones y reconocimiento que les transmitieron los monarcas. Precisamente Begoña Álvarez, actriz, hacía pública una simpática anécdota que dejó el rey Felipe: "Que conste que el Rey mugió, como todo el mundo".

El director del musical revelaba que Felipe VI se declaró fan del espectáculo, que sigue desde hace tiempo: "Ya lo vio en Nueva York en el año noventa y seis. Él lo ha seguido y además las hijas también porque tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía cantaban".

En Espejo Público analizaban la naturalidad -ajena al protocolo- de la imagen de la Familia Real con los actores, resto del equipo artístico, el técnico y el de dirección, con el Rey en una discreta segunda fila.

No ha sido la única fotografía con protagonistas Reales, dado que en el programa también han publicado escenas del último año de la princesa Leonor, que no dejó de lado su agenda oficial ni durante su travesía a bordo del Buque Escuela de la Armada Española, Juan Sebastián de Elcano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.