Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Familia Real

La visita sorpresa de la Familia Real al teatro: "Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía cantaban"

La agenda privada de los reyes Felipe VI y Letizia, de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha causado sensación al acudir de forma privada y 'en secreto' a ver un musical en un teatro de Madrid.

Familia Real en el teatro

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Desde que la Casa Real se propuso renovar la institución y llevar a cabo un acercamiento a la ciudadanía las apariciones inesperadas tano de los reyes Felipe VI y Letizia, como de la princesa de Asturias Leonor y su hermana la infanta Sofía se han producido con relativa frecuencia, siendo principalmente la Reina, quien se ha dejado ver un mayor número de ocasiones como una ciudadana más.

A habituales nervios de muchos actores a la hora de enfrentarse a un patio de butacas repleto de espectadores se le sumó la presencia de la Familia Real, para sorpresa, primero, y orgullo, después de actuar frente a tan distinguido público.

El elenco al completo invitó todos a subir al escenario una vez concluida la función para inmortalizara la ilustre visita y los Reyes y sus hijas intercambiaron unas palabras. "Compraron su entrada y entraron. vinieron al teatro como familia".

"Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía cantaban"

La visita de la Familia Real no estaba en ningún guion y su visita se produjo con la naturalidad de cualquier familia. Adquirieron las entradas y se presentaron en el teatro. Varias actrices compartían su experiencia y las felicitaciones y reconocimiento que les transmitieron los monarcas. Precisamente Begoña Álvarez, actriz, hacía pública una simpática anécdota que dejó el rey Felipe: "Que conste que el Rey mugió, como todo el mundo".

El director del musical revelaba que Felipe VI se declaró fan del espectáculo, que sigue desde hace tiempo: "Ya lo vio en Nueva York en el año noventa y seis. Él lo ha seguido y además las hijas también porque tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía cantaban".

En Espejo Público analizaban la naturalidad -ajena al protocolo- de la imagen de la Familia Real con los actores, resto del equipo artístico, el técnico y el de dirección, con el Rey en una discreta segunda fila.

No ha sido la única fotografía con protagonistas Reales, dado que en el programa también han publicado escenas del último año de la princesa Leonor, que no dejó de lado su agenda oficial ni durante su travesía a bordo del Buque Escuela de la Armada Española, Juan Sebastián de Elcano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Debate Vivienda

Los reproches entre dos expertos en vivienda que discrepan sobre si explotará la burbuja de alquiler en 2026: "Usted se dedica a especular"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Rosalía e Ilia Topuria

Rosalía y Topuria ¿pareja sorpresa?

Testimonio cirujano e hijos

"No quieren seguir mi ejemplo": el testimonio de Álvaro, cirujano que no dejará herencia laboral en sus hijos

Sandra se lleva 6.325 euros y un regalo muy especial en La ruleta de la suerte

Sandra se lleva 6.325 euros y un regalo muy especial en La ruleta de la suerte

¿Nieve en el desierto? Jorge Fernández explica este sorprendente fenómeno
MEJORES MOMENTOS | 29 DE DICIEMBRE

¿Nieve en el desierto? Jorge Fernández explica este sorprendente fenómeno

Agustín Jiménez
¡No te lo pierdas!

Agustín Jiménez se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h

Familia Real en el teatro
Familia Real

La visita sorpresa de la Familia Real al teatro: "Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía cantaban"

La agenda privada de los reyes Felipe VI y Letizia, de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha causado sensación al acudir de forma privada y 'en secreto' a ver un musical en un teatro de Madrid.

Calugas de pescado con mahonesa agridulce
Para 4 personas

Receta sencilla y versátil de Joseba Arguiñano: calugas de pescado con mahonesa agridulce

Las calugas de pescado con mahonesa agridulce que ha elaborado Joseba Arguiñano son una receta deliciosa y muy versátil. ¡Una excelente manera de comer rico y cuidar tu salud al mismo tiempo!

Receta fácil de espirales con berenjena y berberechos, de Arguiñano: "Un platazo se le mire por donde se le mire"

Receta fácil de espirales con berenjena y berberechos, de Arguiñano: "Un platazo se le mire por donde se le mire"

Debate Vivienda

Los reproches entre dos expertos en vivienda que discrepan sobre si explotará la burbuja de alquiler en 2026: "Usted se dedica a especular"

Abogada Lotería, sobre el Gordo de Villamanín

Los consejos de una abogada experta en Lotería a los ganadores del Gordo de Villamanín: "La solución más inmediata sería repartir"

Publicidad