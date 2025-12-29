La Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse a la cabeza del sistema sanitario español. Así lo confirma el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH General 2025), elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), que cumple diez años analizando la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los hospitales públicos y privados del país. Esta décima edición consolida dos tendencias claras: el liderazgo ininterrumpido de la Fundación Jiménez Díaz (FJD) desde la creación del índice en 2015 y la fortaleza sostenida de los hospitales madrileños, que ocupan cuatro de las cinco primeras posiciones y suman cinco centros entre los diez mejores de España.

La Fundación Jiménez Díaz alcanza en 2025 una década completa como el mejor hospital del país, un logro sin precedentes en el contexto europeo. Ningún otro centro ha mantenido un liderazgo tan prolongado, lo que convierte a la FJD en un referente por su estabilidad sostenida en calidad asistencial, innovación científica, gestión sanitaria avanzada y orientación estratégica a largo plazo.

"Diez años consecutivos como mejor hospital de España demuestran que la excelencia no es solo una cuestión de resultados clínicos o reputación, sino de consistencia y visión estratégica. La Fundación Jiménez Díaz ha sabido evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados", afirma Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA.

Este modelo ha permitido que la Fundación Jiménez Díaz se posicione como referente en múltiples líneas de transformación sanitaria, entre ellas la telemedicina, el hospital digital, la medicina personalizada, la automatización diagnóstica, la atención al paciente crónico, el uso de inteligencia artificial para la gestión y la predicción de la demanda, así como nuevas formas de experiencia hospitalaria adaptadas al paciente del siglo XXI.

Durante la última década, el Índice de Excelencia Hospitalaria se ha consolidado como una herramienta de referencia para profesionales sanitarios, gestores y la comunidad científica. El ranking ofrece una visión comparativa e independiente sobre la evolución de los modelos hospitalarios y permite observar cómo el sistema sanitario español avanza hacia un enfoque cada vez más centrado en el paciente, más digital, eficiente y capaz de integrar investigación, sostenibilidad, gestión y atención humanizada. La clasificación se basa en 2.300 encuestas realizadas a profesionales sanitarios y directivos del sector, e integra criterios como calidad asistencial, reputación médica, innovación tecnológica, eficiencia en la gestión, experiencia del paciente, digitalización, sostenibilidad del sistema y capacidad para atraer talento.

Madrid, epicentro de la excelencia sanitaria

Por décimo año consecutivo, los hospitales madrileños mantienen un protagonismo destacado en el IEH, con cinco centros entre los diez primeros. Este resultado refleja la consolidación de un ecosistema sanitario en el que la especialización, los recursos, el talento médico y la capacidad de gestión generan un entorno propicio para la excelencia.

En esta edición, la Fundación Jiménez Díaz (1º) y el Hospital Universitario La Paz (2º) se mantienen como los dos mejores hospitales de España. El Hospital Universitario Gregorio Marañón ocupa la cuarta posición, mientras que el Hospital Universitario Clínico San Carlos se consolida en el quinto puesto. Completa la representación madrileña en el top 10 el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que se sitúa en la octava posición.

"Madrid representa un modelo sanitario en el que interactúan centros públicos y privados que han sabido evolucionar hacia estructuras inteligentes, sostenibles, digitales y centradas en el paciente. La excelencia no está hoy vinculada únicamente al tamaño o la titularidad, sino a la capacidad de transformar la organización en valor real para el paciente", señala Jesús Sánchez Lambás.

Cataluña refuerza su presencia y Andalucía vuelve al top 10

Cataluña mantiene una sólida representación en el ranking con cuatro hospitales entre los diez primeros. Destaca como principal novedad el tercer puesto del Hospital Universitari Vall d’Hebron, su mejor posición histórica en el IEH, así como la entrada por primera vez del Hospital Universitari Sagrat Cor, que se incorpora al top 10 en décima posición. Junto a ellos figuran el Hospital Clínic de Barcelona (6º) y el Hospital Quirónsalud Barcelona (7º).

Otra de las grandes novedades de esta edición es la entrada del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que irrumpe por primera vez en el top 10. El centro andaluz destaca en áreas como la medicina de trasplantes, la investigación biomédica, la experiencia del paciente, la medicina maternoinfantil y la atención multidisciplinar, consolidándose como hospital de referencia en el sur de España. Su incorporación supone un cambio relevante, ya que Andalucía vuelve a tener representación en el top 10 del IEH tras cinco ediciones dominadas por Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana desde 2018.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención orientada cada vez más al paciente. Nuestros hospitales no solo destacan por su calidad, sino por su capacidad de adaptación a escenarios complejos como el envejecimiento de la población, la cronificación de los pacientes, la sostenibilidad del sistema, la digitalización o la integración de nuevas tecnologías sanitarias. El verdadero reto ahora no es solo mantener esa calidad, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias", concluye Sánchez Lambás.

El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza los centros hospitalarios españoles públicos y privados con mayor compromiso con la calidad y la sostenibilidad de un sistema de salud universal. Para su elaboración, el ICGEA tiene en cuenta parámetros como la calidad asistencial, el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción percibidos por el paciente, así como la capacidad innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.