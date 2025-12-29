"No puede tener más valor la vida de alguien conocido, que la de un niño con cáncer"

Sandra tiene 42 años y no ha podido cumplir su sueño de ser madre. Sin embargo, su cariño hacia los niños le ha llevado a cuidar de otros niños y de sus familias.

Sandra lleva más de 11 años acompañando a niños con cáncer y, por si fuera poco, sostiene a sus familias en los momentos más duros: "Ni un solo niño solo en el hospital".

"En el hospital he vivido muchas despedidas difíciles como la de Manuel, con quién conviví durante 4 años", ha señalado Sandra sobre lo más duro de cuidar a niños con cáncer.

"Inversión en investigación, inversión en terapia" ha querido reivindicar Sandra Arjona para que todo el mundo pueda permitirse llevar una vida plena y poder curarse.

Hoy utiliza sus redes sociales para dar visibilidad al cáncer infantil y a las enfermedades raras. Además, colabora con marcas solidarias para hacer más felices a las personas.