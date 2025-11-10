La primera canción de Andy en solitario, ¿un desahogo contra Lucas?: "Tres minutos treinta y cinco segundos de dardos"

La redactora Diana Higueras ha tenido acceso a la presentación oficial de la primera canción de Andy en su nueva etapa en solitario. Su título: 'Marioneta'. Podría deberse al sentir del artista en su última etapa como mitad del dúo.

La guerra entre Andy y Lucas ha copado titulares los últimos meses. Sus diferencias irreconciliables terminaron con la disolución del grupo.

Diana no dudaba ni un solo momento en calificar el single como 'shakirazo', en honor a la canción que Shakira dedicó a Piqué tras su ruptura: "Tres minutos treinta y cinco segundos de dardos", explicaba la periodista, que el músico por su parte achacaba a una experiencia personal de desamor.

Una canción que "está llena de reproches y de rencor", valoraba Diana, que había dialogado con la actual representante de Andy, y en otra época del grupo Andy y Lucas, del que salió por desavenencias con Lucas, según ha podido saber de la manager.

Diana se atrevía a cantar 'a cappella' el estribillo de 'Marioneta':

"¿Quién eres tú para jugar con mis sueños?,

¿Quién eres tú para hablar de sentimientos?,

Si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo,

olvídate de mi persona, porque para ti no existo."

Acto seguido, la periodista pasaba a leer las estrofas de mayor contundencia, que hablan del fin del silencio tras una época oscura que ha atravesado Andy, que desprecia a quien fuere origen de su sufrimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.