Bertín Osborne aclara si terminará el año soltero: "No soy monje"

Bertín Osborne ha aparecido en una fiesta con una nueva amiga y ha provocado que las alarmas se activaran. ¿Será su nueva pareja? Paloma García-Pelayo habla con el artista y da todas las respuestas.

Óscar Martín
Bertín Osborne ha acudido acompañado a una fiesta con una chica para todos antes desconocida. Algo inesperado que ha llamado la atención y ha provocado que nos preguntemos: ¿Tiene nueva novia?

La colaboradora de nuestro programa, Paloma García-Pelayo, ha hablado con el artista aclarándole toda la situación en exclusiva: "Tengo cincuenta amigas, es lo de siempre".

Así responde Bertín Osborne dejando claro que no siempre que le veamos con una amiga significa que hay algo más entre ellos: "Llevé a una amiga mía que le apetecía ir a una fiesta del Turro", en referencia a su amigo José Luis López, El Turronero.

A pesar de todo ello, su expareja Gabriela Guillén no ha tardado en pronunciarse como dicha presunta, ahora negada, pareja de Bertín Osborne.

