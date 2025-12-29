Antena3
La divertida versión de Roberto Leal con ‘La marimorena’: “No va a ser sólo Manu el juglar”

El presentador ha improvisado el villancico añadiendo a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote en la letra.

Alberto Mendo
Cualquier momento de la Navidad es bueno para cantar un villancico. En Pasapalabra, tampoco puede faltar en La Pista. Esta vez ha tocado en el duelo entre Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Pese a ser uno de los tradicionales, el verso de “el hombre haciendo gachas” les ha despistado totalmente. Menos mal que, con el segundo fragmento, el chef ha reconocido ‘La marimorena’.

Tras su acierto y escuchar bien el villancico, Roberto Leal tenía preparada una sorpresa. Ha improvisado la letra añadiendo en ella a los dos presentadores de las Campanadas. El presentador ha vuelto a demostrar que es un experto en villancicos y en versionarlos.

“No va a ser sólo Manu el juglar”, ha afirmado Roberto entre los aplausos del público y de los invitados. La estrofa es, sin duda, ingeniosa y divertida. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

