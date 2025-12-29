El uso de la pirotecnia, cada vez más controlado: las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros

Las tiendas de pirotecnia llegan a su época dorada del año: el mes de diciembre, en el que notan un incremento de las ventas de casi el 80%. Cientos de clientes visitan estos establecimientos para prepararse de cara a año nuevo.

Sin embargo, este año más que nunca, las autoridades endurecen sus medidas para quienes hagan de los cohetes o petardos un uso indebido: no mantener la distancia suficiente o no seguir las instrucciones del fabricante (dónde apoyarlos para tirarlos, no cogerlos con la mano...). Además, cada uno de estos elementos pirotécnicos tiene una edad mínima obligatoria, que puede ser de 12, 16 o 18, dependiendo de la peligrosidad del producto. Incluso algunos que están reservados exclusivamente para profesionales. Además, venderlo sin autorización o revenderlos también es delito. Las sanciones por incumplir todas estas normas pueden llegar a los 600.000 euros.

Cada localidad tiene sus restricciones

Ayuntamientos como los de Cáceres o Torremolinos aumentan sus prohibiciones, quedando prohibido lanzar petardos en la calle, quedando prohibido lanzar petardos en la calle o sin autorización municipal, con multas de hasta 1.500 euros.

La opinión de la calle: muy dividida

El ruidos de los petardos durante el mes de diciembre pueden ser muy molestos para algunos, que se encuentran conformes con estas restricciones. Además, muchos apelan al sentido común, opinando que las medidas evitarán accidentes y que la gente haga un mal uso de la pirotecnia. Pero, en el bando contrario, se encuentran los que lo consideran un impedimento a la diversión y afirman que "son tradiciones que hay que mantener".

La Guardia Civil ya ha hecho incapié en la importancia de cumplir las normas y tener precaución, por el bien de todos.