Gloria Estefan revela en El Hormiguero la clave de su duradero matrimonio

Gloria Estefan visitó El Hormiguero y conquistó al público con su cercanía y sentido del humor, compartiendo anécdotas tanto de su vida personal como profesional.

Según explicó, su matrimonio siempre le resultó sencillo porque su marido la hacía reír a diario. Emilio, presente durante la charla, agradeció sus palabras en un momento cargado de complicidad.