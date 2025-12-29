Publicidad
El Hormiguero
Gloria Estefan revela en El Hormiguero la clave de su duradero matrimonio
La cantante habló, junto a su marido en plató, de cómo han construido una relación sólida a lo largo de los años.
Gloria Estefan visitó El Hormiguero y conquistó al público con su cercanía y sentido del humor, compartiendo anécdotas tanto de su vida personal como profesional.
Según explicó, su matrimonio siempre le resultó sencillo porque su marido la hacía reír a diario. Emilio, presente durante la charla, agradeció sus palabras en un momento cargado de complicidad.