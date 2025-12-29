Antena3
Gloria Estefan desvela el secreto del éxito de su matrimonio: "Me hace reír todos los días de mi vida"

El Hormiguero

Gloria Estefan revela en El Hormiguero la clave de su duradero matrimonio

La cantante habló, junto a su marido en plató, de cómo han construido una relación sólida a lo largo de los años.

Gloria Estefan visitó El Hormiguero y conquistó al público con su cercanía y sentido del humor, compartiendo anécdotas tanto de su vida personal como profesional.

Según explicó, su matrimonio siempre le resultó sencillo porque su marido la hacía reír a diario. Emilio, presente durante la charla, agradeció sus palabras en un momento cargado de complicidad.

