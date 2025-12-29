Abuela tremenda, la comedia familiar de Atresmedia Cine con Elena Irureta y Toni Acosta, se estrena en cines este jueves 1 de enero

Abuela tremenda, el primer largometraje de la cineasta Ana Vázquez (Élite, Olympo), producido por Atresmedia Cine junto a Feelgood Media y Kowalski Films, llega a los cines este jueves 1 de enero con distribución de Buena Vista International. Se trata de una comedia familiar protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta.

La película está protagonizada por Elena Irureta (Premio de la Unión de Actores, Feroz, Forqué y Platino por Patria), Toni Acosta (saga Padre no hay más que uno, Fenómenas) y Carla Pastor (La sospecha de Sofía). Les acompañan Carlos Serrano (Sin cobertura), Santiago Alverú (Reina Roja), Gorka Aguinagalde (El cuarto pasajero), Kandido Uranga (Hil Kampaiak), Esperanza Elipe (Camera Café: la película), Ramón Ibarra (El hombre de las mil caras) y los niños Darío Moncloa, Adrián Gámiz y Sofía González.

Elena Irureta, Toni Acosta y Carla Pastor en Abuela tremenda | Atresmedia Cine

Dirigida por Ana Vázquez a partir de un guion de Roberto Jiménez (El casoplón), el film cuenta con Andalu Vila-San-Juan (Anatomía de...) como Directora de Fotografía. Óscar Sempere (Alimañas) es el Director de Arte. Larisa Balinge (The Walking Dead: Daryl Dixon) se encarga del Vestuario. Clara Rollán (La que se avecina) y Natalia Barrios (Física o Química: La nueva generación) se ocupan del Maquillaje y la Peluquería. Paco Alonso Perdiguero (Alimañas) se encarga del Sonido. Alex Martín es el director de Producción. Jaime Ortiz de Artiñano, Juan Moreno, Guillermo Sempere y Koldo Zuazua son los productores. Virginia Hernando es la productora ejecutiva.

Sinopsis

Toñi no es una abuela cualquiera. Es un torbellino, un alma libre que se mete siempre en líos. A su hija Daniela la trae un poco de cabeza, pero su nieta Alexia la adora. Por eso, cuando Daniela se lleva a Alexia a un retiro rural de su empresa, Toñi no duda en presentarse allí con su caravana para pasar tiempo con su nieta y animar el cotarro a toda costa. Toñi pondrá patas arriba el retiro y el trabajo de Daniela y, sin querer, también pondrá algunas cosas en su sitio.

Abuela tremenda es una producción de Atresmedia Cine, Feelgood Media, Kowalski Films y Abuela Tremenda AIE con la participación de Atresmedia y Netflix. Además cuenta con el apoyo del ICAA y Crea SGR.

Abuela tremenda, con Elena Irureta, Carla Pastor y Toni Acosta | Atresmedia Cine

La directora: Ana Vázquez

Profesional de amplia experiencia en la dirección, ha desarrollado su carrera en televisión durante los últimos 15 años, en algunas de las producciones más exitosas de diferentes géneros.

Las últimas series que ha dirigido son Ayla y los Mirror, una original de Disney Plus que mezcla musical, comedia y actores infantiles; y el éxito de Netflix Olympo. Abuela Tremenda será su debut en la dirección de largometrajes.

Elena Irureta y Ana Vázquez en el rodaje de Abuela tremenda | Atresmedia Cine

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. ATRESMEDIA CINE lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA ha sumado en 2025 más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

ATRESMEDIA CINE continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Próximamente estrenará en cines Abuela tremenda de Ana Vázquez, La fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón y Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.