El Rosco | 29 de diciembre

Manu, a seis aciertos de evitar la Silla Azul: Rosa le reta a la remontada en El Rosco

La concursante coruñesa ha decidido plantarse con 22 aciertos, un listón que su rival debe alcanzar para mantenerse con el color naranja.

Manu, a seis aciertos de evitar la Silla Azul: Rosa le reta a la remontada en El Rosco

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa han decidido no bajar el listón en la recta final del año. En este duelo, han mantenido su intensidad, sacando el uno lo mejor del otro como han hecho durante todo 2025, deparando un final lleno de suspense. Sobre la Nochevieja y especialmente sobre las uvas se ha hablado mucho en este programa, con Alberto Chicote revelando un bonito gesto que tiene con Cristina Pedroche en las Campanadas y que no sale por televisión.

El bonito gesto de Alberto Chicote con Cristina Pedroche: el detalle que no se ve de las Campanadas

Rosa ha comenzado esta vez la prueba tras la sorpresa que se ha dado en el ¿Dónde Están?, con su pleno pero el fallo de Manu. La ventaja era de sólo seis segundos y no se ha notado en sus estrategias. Tras un comienzo parecido, la gallega ha ido ganando distancia hasta un llamativo 19-9.

Poco más ha tardado Rosa en dar por terminado su Rosco. Ha completado la primera vuelta con 21 letras en verde, ha sacado otro as y se ha plantado con 22. Manu, con 16 aciertos en ese momento, necesitaba seis más para mantener el color naranja y evitar la próxima Silla Azul. ¡Revive este frenético Rosco en el vídeo!

