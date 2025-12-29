Antena3
29 de diciembre

Umay sufre un ataque de pánico en el hospital mientras Parla suplica silencio por sus fotos

Las dos han llegado al hospital destrozadas después de la paliza. Ante la familia, Parla ha contado que intentaron robarlas y que les pegaron al resistirse, pero es mentira.

Parla y Umay han acabado en el hospital después de la paliza que recibieron. A la familia le han dicho que las intentaron robar, que se resistieron y que por eso les pegaron. Pero entre ellas saben que no es toda la verdad.

Cuando se han quedado a solas, Parla solo ha podido decir: “Lo siento”. Umay ha estallado, fuera de sí. La ha llamado idiota, le ha dicho que se calle porque pueden oírlas y le ha confesado el miedo que la está consumiendo: “¿Y si por tu culpa tu madre se queda sin trabajo?”.

Parla, temblando, le ha suplicado que no lo cuente. Su hermana le ha preguntado qué piensa hacer y ella, desesperada, ha dicho que les dará “lo que quieran”. Umay no podía creerlo y quería contarlo todo ya. Pero Parla se ha negado: dice que tienen sus fotos y, si esto sale a la luz, la humillarán a ella.

“Nos atracaron, se llevaron las mochilas y huyeron, punto”, ha insistido. Entonces ha llegado lo peor. Umay ha recibido un mensaje de un número oculto: “No se lo digáis a nadie”.

En ese momento, Umay ha empezado a venirse abajo, sufriendo un ataque de pánico. Parla ha intentado sujetarla y llevarla a la cama, pero Umay ya no podía controlar el cuerpo. “No puedo respirar”, ha dicho, rota.

Uras, Rengin y Bahar han entrado al escuchar los gritos. Entre todos han logrado calmarlas. Y mientras tanto, la verdad sigue oculta: Parla no quiere que nadie se entere y Umay, aunque esté muerta de miedo, se calla por su hermana.

29 de diciembre

29 de diciembre

Una nueva vida

El tratamiento que podría salvarla le impediría cumplir su deseo más grande: ser madre. Siente miedo, dolor y mucha prisa. Pero también sabe que debe seguir, aunque nadie sepa lo que lleva dentro.

Avance

La prometida de Gabriel y ex secretaria de Perfumerías de la Reina pedirá hablar con Begoña: quiere contarle toda la verdad sobre su marido Gabriel.

