¿Raúl o Saúl? El actor que interpreta al villano de La Encrucijada se moja en un divertido juego

Raúl Sanz, el intérprete que da vida al hermano de Mónica confiesa qué sería más probable que hiciese él y qué su personaje.

Desde que el personaje de Saúl salió de la cárcel, puso patas arriba todas las tramas de La Encrucijada. Es muy difícil que alguien pueda empatizar con este villano, pero, lo que es innegable, es que el trabajo de Raúl Sanz, el actor que lo interpreta, es impecable.

Durante una entrevista que el intérprete ha concedido al departamento digital de Antena 3, hemos querido someterlo a un divertido juego en el qué debía mojarse: ¿Quién tiene más probabilidades de realizar la siguiente acción? ¿Él o su personaje?

Raúl no ha dudado en reconocer que, se le moriría una planta antes que a Saúl o que se pondría unas gafas de sol para parecer más misterioso. ¡Descubre el juego completo dándole play al vídeo de arriba!

