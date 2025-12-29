El vestido de Pilar Vidal para las precampadas en Neox: "Es rojo, han hecho cirugía textil"

Cada vez queda menos para tomarnos las preúvas con Feliz Año Neox y, por tanto, para ver a nuestra colaboradora Pilar Vidal lucir un vestido que nos va a dejar sin palabras.

Este programa ha podido conocer en primicia cómo presentará Pilar Vidal, junto a Dani Mateo y Lola Lolita, una cita que jamás olvidará. La colaboradora de Y ahora Sonsoles pidió que fuera de color rojo y parece que sus deseos se han cumplido.

Se trata de un vestido atemporal que presenta un escote bardot de triple volante plisado, reforzado por un corset que pretende definir a la perfección la silueta de Pilar Vidal.

Según adelanta Vanitatis: “Ha sido uno de los proyectos del año que más nos ha ilusionado a todo el equipo”, señala Jorge Redondo, director creativo de la marca que viste a la presentadora.

Ambos son amigos desde hace más de una década y el apoyo siempre ha sido mutuo por lo que trabajar juntos ha sido exigente, especial y sobre todo inolvidable: “Él me ha hecho una cirugía textil”, adelanta Pilar Vidal en Vanitatis.