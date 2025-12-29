Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Primicia

El vestido de Pilar Vidal para las precampadas en Neox: "Es rojo, han hecho cirugía textil"

En Y ahora Sonsoles hemos desvelado todos los detalles del vestido que lucirá Pilar Vidal para la preúvas en Feliz Año Neox. Un look con identidad, rojo, deslumbrante e inolvidable.

pilar vidal

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Cada vez queda menos para tomarnos las preúvas con Feliz Año Neox y, por tanto, para ver a nuestra colaboradora Pilar Vidal lucir un vestido que nos va a dejar sin palabras.

Este programa ha podido conocer en primicia cómo presentará Pilar Vidal, junto a Dani Mateo y Lola Lolita, una cita que jamás olvidará. La colaboradora de Y ahora Sonsoles pidió que fuera de color rojo y parece que sus deseos se han cumplido.

Se trata de un vestido atemporal que presenta un escote bardot de triple volante plisado, reforzado por un corset que pretende definir a la perfección la silueta de Pilar Vidal.

Según adelanta Vanitatis: “Ha sido uno de los proyectos del año que más nos ha ilusionado a todo el equipo”, señala Jorge Redondo, director creativo de la marca que viste a la presentadora.

Ambos son amigos desde hace más de una década y el apoyo siempre ha sido mutuo por lo que trabajar juntos ha sido exigente, especial y sobre todo inolvidable: “Él me ha hecho una cirugía textil”, adelanta Pilar Vidal en Vanitatis.

Pilar Vidal

Pilar Vidal desvela cómo será su vestido para las Precampanadas en Neox 'a lo Pedroche': "Es muy Kim Kardashian"

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

pilar vidal

El vestido de Pilar Vidal para las precampadas en Neox: "Es rojo, han hecho cirugía textil"

bertín osborne

Bertín Osborne aclara si terminará el año soltero: "No soy monje"

sandra

"No puede tener más valor la vida de alguien conocido, que la de un niño con cáncer"

lotería
El Gordo de Navidad

Vecinos de Villamanín, sin acuerdo: “Si son cantidades provenientes de una estafa, un euro es mucho"

HUGO
Emocionante

Hugo Rosales, del éxito a tocar fondo: "La felicidad no está en el mundo material"

baliza v16
Novedades

Creador de la baliza V16: “Tenemos 250.000 conductores con problemas de discapacidad en España"

A horas de que sea obligatoria la baliza V16, la DGT quita la homologación a 4 de ellas. Hablamos con el creador sobre la importancia de su uso.

El abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: “El barco se hundió instantáneamente"
Continúa la búsqueda

El abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: “El barco se hundió instantáneamente"

Avanza la búsqueda de la familia desaparecida en el mar en Indonesia. Tienen claro que no volverán a España hasta que aparezcan todos. Hablamos con el abuelo de la familia.

Rosalía e Ilia Topuria

Rosalía y Topuria ¿pareja sorpresa?

Testimonio cirujano e hijos

"No quieren seguir mi ejemplo": el testimonio de Álvaro, cirujano que no dejará herencia laboral en sus hijos

Sandra se lleva 6.325 euros y un regalo muy especial en La ruleta de la suerte

Sandra se lleva 6.325 euros y un regalo muy especial en La ruleta de la suerte

Publicidad