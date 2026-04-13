Atropello
Un anciano con discapacidad que conducía un coche trucado atropella y deja heridos de gravedad a 3 ciclistas: "Manejaba los pedales con bastones"
El hombre de 73 años había modificado el vehículo de forma casera. Se enfrenta a un delito de conducción temeraria por atropellar a 4 ciclistas y podría hacer frente a un delito de homicidio imprudente.
Un hombre de 73 años con una minusvalía ha atropellado a 4 ciclistas en la CV-925 a su paso por el municipio alicantino de Orihuela. El autor del atropello manejaba un vehículo trucado que él mismo había modificado y en el que usaba bastones para acelerar ya que él carecía de piernas. Tras arrollar a los ciclistas el conductor dio negativo en los controles de droga y alcohol y además de enfrentarse a un delito de conducción temeraria podría tener que afrontar también otro por homicidio imprudente.
Preocupa especialmente la salud de uno de los ciclistas que se encuentran ingresados en el hospital y que está en estado grave. En su maniobra este ciclista consigue esquivar en un primer momento al pelotón pero posteriormente atropella al menos a 4. Uno de ellos se encuentra en la UCI con pronóstico reservado.
"Espero que eso no le exima de ningún tipo de responsabilidad"
El colaborador de Espejo Público Cristóbal Soria ponía sobre la mesa el hecho de que el anciano tenga una discapacidad y que sea una persona mayor. "Espero que eso no le exima de ningún tipo de responsabilidad".
