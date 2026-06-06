Raphael reaparece con una entrevista muy esperada y deja reflexiones sobre su presente y su carrera

Raphael protagonizó una de las entrevistas más destacadas de la semana al sentarse junto a Pablo Motos para hablar de sus proyectos, su trayectoria y el momento que atraviesa actualmente. El cantante compartió experiencias y reflexiones que captaron la atención del público.

Durante su paso por El Hormiguero, el artista mostró su lado más cercano y repasó algunos de los episodios más importantes de su carrera. La conversación dejó varios momentos muy comentados entre los seguidores del veterano intérprete.

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