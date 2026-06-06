Iñaki López se somete al reto de Joseba Arguiñano: "Tampoco es mucha la reputación que me juego"

Joseba Arguiñano ha tenido un invitado muy especial en su primera entrega de Cocina abierta: Iñaki López.

Ambos han conversado sobre muchas cosas a lo largo del programa: aficiones, qué tal se le da cocinar, dónde suele ir el presentador de vacaciones...

Pero lo que no se esperaba Iñaki López es este reto sobre refranes al que lo ha sometido Joseba Arguiñano: "Tampoco es mucha la reputación que me juego", asegura el presentador.

¿Aprobado en el refranero español? Muchos de estos refranes se los hemos escuchado a Karlos Arguiñano. ¡No te pierdas el vídeo!

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