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El negocio de la visita del Papa en Madrid: "Me sale más barato ir al Vaticano que alquilar un balcón por 1000 euros"

León XIV visitará Madrid el próximo 6 de junio y hasta el día 9. Una visita que atraerá a millones de personas y que muchos han aprovechado para inflar los precios.

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La visita del papa León XIV en Madrid se ha convertido en el evento del año. El sumo pontífice llegará el día 6 de junio y estará en la capital hasta el día 9, algo que está previsto que atraiga a millones de fieles.

La ciudad se prepara y prevé cortes de carreteras, de transporte público y un fuerte despunte del sector hotelero. Esto ha sido el caldo de cultivo perfecto para que algunos particulares saquen rédito económico.

Jesús, un valenciano que ha querido visitar Madrid para ver al Papa, asegura que no ha encontrado alojamiento que baje de los 700 euros. "La noche no baja de los 500 euros y los balcones te cuestan 700 y encima tienes que usar prismáticos", afirma, "si todavía estuvieran cerca...".

Ahora mismo, sale más barato irse a Roma que ver al Papa durante una tarde en Madrid: "Me sale más barato ir al Vaticano". Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play para enterarte de todo!

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