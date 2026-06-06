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"Es una gala que me llevo para siempre": así se sintió Paula Koops tras conseguir su primera victoria en Tu cara me suena

La madrileña ha sido la gran triunfadora de la octava gala de la edición gracias a sorprender al público y al jurado con su imitación de Raye.

"Es una gala que me llevo para siempre": así se sintió Paula Koops tras conseguir su primera victoria en Tu cara me suena

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Paula Koops ha brillado en la octava gala de Tu cara me suena 13 y ha conseguido su primera victoria tras recibir la máxima puntuación del público y del jurado por su imitación de Raye con el tema 'Where is my husband!'.

"Han sido muchísimas emociones porque llevaba unas cuantas galas en las que había tenido dudas de mí misma", nos confesaba Paula Koops después de asimilar su primera victoria y de echar la vista atrás a semanas pasadas.

"Fue muy especial y es una gala que me llevo para siempre", nos ha continuado contando Paula. Cantar acompañada de dos artistas increíbles y haber sacado adelante una canción tan complicada ha sido toda una satisfacción para ella. ¡Escucha todo lo que nos ha contado la concursante en el vídeo de arriba!

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