Alicante
Un anciano con discapacidad atropella a varios ciclistas con un coche trucado sin homologar en Orihuela: hay tres heridos graves
Los heridos han sido trasladados a hospitales de la región alicantina, uno de ellos con un traumatismo craneoencefálico.
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En la tarde del miércoles, un hombre de 73 años habría atropellado a varios ciclistas en la CV-925 a su paso por el municipio alicantino de Orihuela. Al parecer circulaba con un coche que fue modificado para la discapacidad que padece y el cual no está homologado.
A las 15:50 horas, el anciano, presuntamente, arrolló a cuatro ciclistas de entre 56 y 68 años que resultaron heridos, tres de ellos de carácter grave.
Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), dos de los atropellados fueron trasladados al Hospital de la Vega Baja de la localidad con policontusiones, y otro al Hospital de Vinalopó en Elche con un traumatismo craneoncefálico.
Al lugar de los hechos acudieron dos ambulancias del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), así como un soporte vital básico (SVB) y una unidad de transporte no asistido (TNA).
Sin homologación
Según ha podido saber Europa Press, la Guardia Civil podría investigar al anciano por supuesta conducción temeraria. Además también puede ser acusado por homicidio imprudente, pero dependerá de como evolucionen las víctimas.
El conductor padece una discapacidad por la que habría trucado el coche sin la homologación necesaria, según fuentes del instituto armado. Se le realizó pruebas de alcoholemia y drogas, pero dio negativo.
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