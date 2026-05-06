Fernando Clavijo pide una reunión urgente con Pedro Sánchez tras saberse que el crucero con un brote de hantavirus desembarcará en Canarias

El presidente canario Fernando Clavijo no está de acuerdo con la decisión de que el crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus se dirija a Canarias. El mandatario autonómico ha pedido una reunión urgente con Pedro Sánchez para pedirle que reconsidere la decisión.

España mostró en un primer momento sus reservas, pero finalmente a última hora de este martes Sanidad confirmaba que Canarias acogería al barco que llegará a nuestro país en 3 ó 4 días. Todavía no se ha concretado el puerto canario en el que desembarcará, pero desde el ministerio se garantiza la seguridad.

El canario ha reprochado que "esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias".

Expone que "el cambio de criterio ha sido muy desleal con Canarias y poco profesional" al no entender por qué los pasajeros del barco no pueden ser atendidos en Cabo Verde en lugar de en las islas, lo que supone otros tres días de navegación: "No entendemos que el crucero tenga que navegar hasta Canarias para hacer exactamente lo mismo se puede hacer en Praia".

Estas declaraciones las ha realizado Clavijo desde Bruselas donde va a reunirse con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Ha precisado que está dispuesto a desplazarse a Madrid de inmediato si Sánchez acepta recibirlo y se pregunta por qué no es posible evacuar a los pasajeros del MV Hondius a sus respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde.