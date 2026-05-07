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Clavijo confirma tras reunirse con Sanidad que el crucero del hantavirus no atracará en Tenerife: "Solo va a fondear"

Clavijo rechaza la gestión del Gobierno, aunque confirma que el barco solo fondeará frente a Tenerife.

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Clavijo confirma que el crucero del hantavirus no atracará en Tenerife | EFE

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La llegada del crucero MV Hondius a Tenerife ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. La decisión de aceptar el traslado del buque afectado por el brote de hantavirus ha provocado malestar en Canarias, que acusa a Moncloa de actuar sin compartir información suficiente sobre el operativo.

Tras reunirse este jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el presidente canario, Fernando Clavijo, confirmó que el barco "en ningún caso atracará, solo fondeará" frente a la costa tinerfeña.

Clavijo considera que esta fórmula reduce riesgos sanitarios. "Es una muy buena noticia porque vectores de posibles contagios y de riesgos se disminuyen", señaló tras el encuentro.

El plan acordado prevé que los pasajeros sean evacuados desde el barco mediante lanchas o embarcaciones auxiliares hasta el aeropuerto, evitando así el desembarco en puerto. "En ningún caso los pasajeros saldrán del buque hasta que no esté la aeronave en el aeropuerto. Se hará con todas las garantías para evitar cualquier tipo de contagio y transmisión", explicó.

Por su parte, Ángel Víctor Torres insistió en que la evacuación se realizará con "absoluta seguridad" para impedir cualquier contacto con la población canaria.

Críticas a la gestión de Moncloa

Pese al acuerdo técnico alcanzado, el presidente canario mantiene sus críticas hacia el Ejecutivo central. Este miércoles acusó al Gobierno de improvisar y de no trasladar informes sobre la operación antes de anunciar la llegada del crucero.

Desde Sanidad rechazan esa versión y aseguran que existió coordinación "desde el primer momento a nivel técnico y político".

Clavijo ha reconocido que durante la reunión se abordó el origen de la decisión y la obligación jurídica de aceptar el barco tras la petición de la Organización Mundial de la Salud.

"La ministra ha transmitido que era una decisión del Gobierno de España previa a la petición de la OMS. Un deber ético y moral", afirmó el dirigente canario, aunque dejó clara su posición: "No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno de España y no podemos hacer nada".

El Ejecutivo autonómico quiere además que la estancia del MV Hondius frente a sus costas sea mínima. Clavijo ha solicitado que, si la tripulación no necesita atención sanitaria, el barco continúe posteriormente hacia Países Bajos.

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