Ana iris Simón, sobre el lapsus de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Tú no has cumplido tu objetivo hoy"

Los reproches, acusaciones y ataques políticos regresaban con fuerza al Congreso de los Diputados en una nueva sesión de control al Ejecutivo. Sin embargo el turno de réplica de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez dejaba uno de los momentos más comentados de la jornada.

"Llamativa cara de frustración"

"El pobre asesor que le ha hecho el discurso se habrá quedado ahí diciendo: 'joe, mi chispita de hoy'", expresaba la periodista Ana Iris Simón a propósito de la anécdota protagonizada por el presidente del Partido Popular. Feijóo se trababa con las últimas palabras de su discurso y cuando iba a retomar, su micrófono estaba ya apagado por haberse cumplido el tiempo que tenía para hablar.

Los colaboradores analizaban estilo actual de la política española, advirtiendo un constante tono agresivo e incluso violento. También hablaban sobre sus discursos e intenciones. Ana Iris hacía una crítica añorando tiempos pasados: "Es muy llamativa la cara de frustración en nuestros políticos. Ahora hacen discursos para que se hagan virales en Twitter y para que pongamos un pequeño corte en televisión".

Atendiendo a esas teóricas nuevas reglas no escritas a las que obedece el debate parlamentario Ana Iris emitía su veredicto sobre el líder de la oposición: "Tú no has cumplido tu objetivo hoy, porque el objetivo que antaño era hablar sobre cómo mejorar la vida de los españoles, ahora es hacer cortes virales para Twitter, y si no lo haces, pues has fallado".

"A lo mejor si se hace viral, pero no por lo que él quería", sentenciaba la periodista y escritora, Carmen Ro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.