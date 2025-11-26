Antena 3 LogoAntena3
Ana iris Simón, sobre el lapsus de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Tú no has cumplido tu objetivo hoy"

En una nueva sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso se han repetido los cruces de acusaciones entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. La periodista Ana Iris Simón ha destacado el hecho de que ya no se aborden los problemas de los españoles por buscar un "corte para televisión".

Ana Iris Simón

Los reproches, acusaciones y ataques políticos regresaban con fuerza al Congreso de los Diputados en una nueva sesión de control al Ejecutivo. Sin embargo el turno de réplica de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez dejaba uno de los momentos más comentados de la jornada.

"Llamativa cara de frustración"

"El pobre asesor que le ha hecho el discurso se habrá quedado ahí diciendo: 'joe, mi chispita de hoy'", expresaba la periodista Ana Iris Simón a propósito de la anécdota protagonizada por el presidente del Partido Popular. Feijóo se trababa con las últimas palabras de su discurso y cuando iba a retomar, su micrófono estaba ya apagado por haberse cumplido el tiempo que tenía para hablar.

Los colaboradores analizaban estilo actual de la política española, advirtiendo un constante tono agresivo e incluso violento. También hablaban sobre sus discursos e intenciones. Ana Iris hacía una crítica añorando tiempos pasados: "Es muy llamativa la cara de frustración en nuestros políticos. Ahora hacen discursos para que se hagan virales en Twitter y para que pongamos un pequeño corte en televisión".

Atendiendo a esas teóricas nuevas reglas no escritas a las que obedece el debate parlamentario Ana Iris emitía su veredicto sobre el líder de la oposición: "Tú no has cumplido tu objetivo hoy, porque el objetivo que antaño era hablar sobre cómo mejorar la vida de los españoles, ahora es hacer cortes virales para Twitter, y si no lo haces, pues has fallado".

"A lo mejor si se hace viral, pero no por lo que él quería", sentenciaba la periodista y escritora, Carmen Ro.

