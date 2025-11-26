Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de noviembre

¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante

El del atril amarillo le ha quitado trabajo a Joaquín Padilla, que es el encargado de realizar esta presentación a diario.

¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante

Publicidad

Joaquín Padilla ha presentado, como cada día, a los tres concursantes del día en La ruleta de la suerte. Lo que no esperábamos es lo que ha ocurrido a continuación.

Esta vez ha sido el concursante del atril amarillo el que ha presentado a Jorge Fernández y Laura Moure, que han salido muy extrañados al plató.

¡Ni los presentadores ni ninguno de los presentes se esperaban esta presentación! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no los ha presentado Joaquín Padilla?

Valen, el concursante del atril amarillo, ha confesado la razón por la que ha sido él ni no Joaquín el que ha dado la entrada de los presentadores. ¡No te pierdas el vídeo!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Elisabeth Reyes

Elisabeth Reyes, la Miss España que soñaba con ser madre, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Presuntos malos tratos.

Las otras mujeres que hablan de Alessandro Lecquio como maltratador además de Antonia Dell' Atte: "Él se jactaba de que alguna bofetada había dado"

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

Ana Iris Simón
Congreso

Ana iris Simón, sobre el lapsus de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Tú no has cumplido tu objetivo hoy"

Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”
Mejores momentos | 26 de noviembre

Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”

¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante
Mejores momentos | 26 de noviembre

¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante

El del atril amarillo le ha quitado trabajo a Joaquín Padilla, que es el encargado de realizar esta presentación a diario.

Violencia en los robos.
ALUNICEROS MADRID

Pánico entre los vecinos de Fuente el Saz por el aumento de violencia en el robo de aluniceros: "Estaban preparados, teníamos de todo en el coche"

Con una maza, una cuerda atada al coche, golpes y mucha violencia: así han atracado los aluniceros de Fuente el Saz una joyería del barrio.

Muere una familia por inhalación de gas.

Un experto da las claves para evitar accidentes con el gas como el que ha provocado la muerte de una familia en Torrox: "Ahí está la clave"

Eva Arguiñano elabora una tarta horneada de leche: "Facilísima, muy sencilla y rica"

Eva Arguiñano elabora una tarta horneada de leche: "Facilísima, muy sencilla y rica"

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Publicidad