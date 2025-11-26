¡Novedad en La ruleta de la suerte! Jorge Fernández y Laura Moure, presentados por un concursante

Joaquín Padilla ha presentado, como cada día, a los tres concursantes del día en La ruleta de la suerte. Lo que no esperábamos es lo que ha ocurrido a continuación.

Esta vez ha sido el concursante del atril amarillo el que ha presentado a Jorge Fernández y Laura Moure, que han salido muy extrañados al plató.

¡Ni los presentadores ni ninguno de los presentes se esperaban esta presentación! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no los ha presentado Joaquín Padilla?

Valen, el concursante del atril amarillo, ha confesado la razón por la que ha sido él ni no Joaquín el que ha dado la entrada de los presentadores. ¡No te pierdas el vídeo!