Video: Feijóo se traba al decir el título del documental de Sánchez y se acaba el tiempo antes de corregirlo: "Anatomía de un farsante"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, concluye su intervención en el Congreso de los Diputados proponiendo un título para un hipotético documental sobre el gobierno y gestión de Pedro Sánchez.

Feijóo intentó de finalizar con una frase inspirada en la serie 'Anatomía de un instante', basada en el libro de Javier Cercas. Pero se traba al dar el nombre completo y la Mesa le corta el micro antes de que pueda corregirlo porque se le había acabado el tiempo de intervención.

"Gobernar no es vivir en el Palacio, no es controlar la televisión pública ni el resto de las instituciones (...) ¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará anato... ana...", dice trabándose al final. "Perdón, 'anatomía de un farsante", consigue decir, pero el micro ya se había cortado porque se le había acabado el tiempo y solo se escucha pedir perdón.

El presidente Sánchez responde inmediatamente después: "Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está la de ser un buen parlamentario. No por la forma en la que dice las cosas, sino porque no propone nada".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.