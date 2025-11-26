Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

¡Vaya pedazo de concurso ha hecho Edu! El concursante del atril azul ha jugado muy bien, con mucho tino en cada tirada.

Cuando ha llegado el momento de jugar el Panel con Bote, Edu no las tenía todas consigo. Pero de alguna forma, la suerte ha cambiado hasta el punto de ser él el que ha resuelto el panel.

Con algo de dinero acumulado en su atril, cuando le ha llegado el turno de jugar, Edu ha realizado una "tirada magistral". Así lo ha definido el propio Jorge Fernández.

El público no cesaba de insistir en que fuese a por el Bote y así lo ha hecho: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta". ¡No te lo pierdas!