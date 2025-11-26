Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 26 de noviembre

Edu se arriesga por el Bote: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta"

"Una tirada magistral", así ha definido Jorge Fernández la jugada de Edu cuando ha decidido arriesgarse a ir a por el Bote.

¡Vaya pedazo de concurso ha hecho Edu! El concursante del atril azul ha jugado muy bien, con mucho tino en cada tirada.

Cuando ha llegado el momento de jugar el Panel con Bote, Edu no las tenía todas consigo. Pero de alguna forma, la suerte ha cambiado hasta el punto de ser él el que ha resuelto el panel.

Con algo de dinero acumulado en su atril, cuando le ha llegado el turno de jugar, Edu ha realizado una "tirada magistral". Así lo ha definido el propio Jorge Fernández.

El público no cesaba de insistir en que fuese a por el Bote y así lo ha hecho: "Si quieres fiesta, vamos a tener fiesta". ¡No te lo pierdas!

Cuatro miembros de una misma familia han muerto por inhalación de gas en Torrox. La localidad malagueña está conmocionada. Un experto nos da las claves para evitar este tipo de accidentes.

