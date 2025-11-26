Mejores momentos | 26 de noviembre
Jorge Fernández, alucinado con la jugada maestra de Edu: “¡Madre mía lo que se va a llevar por el fallo de Valen!”
Este panel ha acabado siendo un poco loco por la cantidad de cosas que han pasado.
Cuando dicen eso de que “la vida da muchas vueltas” es por alguna razón. Y La ruleta también las da.
Parecía que Valen tenía todas las de ganar en este panel, pero un Se lo doy y un Pierde Turno después ha hecho que la suerte tome otro rumbo completamente distinto.
El que ha sabido aprovechar esta situación con creces ha sido el concursante del atril azul. Edu ha visto la ocasión para usar el Me lo quedo que le había dado Valen y ha terminado realizando una jugada maestra para resolver un panelazo. ¡No te pierdas el vídeo!
