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APAGÓN EN CEUTA

Amador Ayora advierte sobre el riesgo de apagón en Ceuta por los campamentos: "Si hay un problema, arderían todos"

El director de 'El Economista' explica lo que puede llegar a ocurrir debido al asentamiento establecido al lado de la central eléctrica de Ceuta: "Avisan que no tienen plan de evacuación".

APAGÓN CEUTA

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Manuel Pinardo
Publicado:

Ceuta continúa con problema por la crisis migratoria más de ocho semanas después de la entrada de 70.000 migrantes. Publica 'El Economista' que Endesa alerta de un riesgo de apagón en Ceuta tras el alojamiento de inmigrantes junto a depósitos de combustible".

El propio director, ha explicado en Espejo Público que Ceuta tiene una circunstancia esencial: "Como está separada por mar en la península, no tiene conexión con Marruecos por un cable, la central eléctrica funciona con gasoil y abastece a la ciudad, tiene el doble de potencia y podían abastecer dos Ceutas", recalca Amador Ayora.

Explica, que para Endesa, el problema real son los campamentos que han puesto delante, tienen dos problemas: "El primero es que no hay plan de evacuación y si pasa algo, arderían todos". "El segundo, es el riesgo real de sabotaje ya que todos los días se ven incendios, reyertas y lanzamiento de piedras".

A las explicaciones, Susanna Griso ha confirmado las palabras del propio ministerio de Interior, "leemos una carta a Puente, que, según 'El Español', Interior advierte a Puente que esas carpas incrementan el riesgo en infraestructuras críticas". Ayora, apostilla que le "resulta raro que puente lo autorizara, algo tiene que saber de esto", finaliza.

Para el máximo responsable de la Autoridad Portuaria, no se han contemplado "en ningún caso los riesgos derivados" del traslado de los inmigrantes, insistiendo en que "la ocupación aumentaría considerablemente el riesgo de sabotaje sobre dichas instalaciones, con riesgo para el abastecimiento de la central eléctrica que suministra a toda la ciudad", según recoge el informe.

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