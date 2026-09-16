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Líder de la noche del miércoles

La mesa recibe esta noche a José Antonio Zarzalejos para analizar la visita de los Reyes a Ceuta

El programa presentado por Cristina Pardo contará hoy con el periodista que adelantó la abdicación de Juan Carlos I, para analizar lo que está ocurriendo en la Casa Real.

La mesa recibe mañana a José Antonio Zarzalejos para analizar la visita de los Reyes a Ceuta

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El periodista José Antonio Zarzalejos se sentará en esta noche junto a Cristina Pardo en directo en La Mesa en Antena 3, que se emitirá a partir de las 23:00h, para analizar la próxima visita de los Reyes a Ceuta y su por qué.

Zarzalejos, profundo conocedor de la Casa Real y el periodista que adelantó la abdicación de Juan Carlos I, analizará el significado del viaje, lo que está ocurriendo alrededor de Felipe VI en un momento marcado por la crisis de Ceuta, la relación con Marruecos y los últimos movimientos de la Corona.

La actualidad contará también con el regreso de Luis Herrero a Antena 3 más de tres décadas después. Una de las primeras caras de la cadena vuelve para analizar el momento político junto a Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y el escritor Lorenzo Silva.

Después de estas intervenciones, La Mesa cambiará completamente de registro, rememorando un tiempo en que millones de españoles iban a trabajar tras haber dormido dos horas menos. Sobre esta cuestión, el programa hablará con algunos de los “culpables” de esta situación. Pepe Navarro, Manel Fuentes, Cristina Tárrega, Santiago Segura y Máximo Huerta volverán a encontrarse alrededor de la misma mesa. ¡No te pierdas el programa, a partir de las 23:00h en Antena 3!

Líder de la noche del miércoles

El nuevo programa conducido por Cristina Pardo en Antena 3 lidera en la noche del miércoles con una media de 12,1% y es lo más visto con 674.000 espectadores de media. Además, en su media de temporada actual supera en un punto a la siguiente opción.

La Mesa debutó el pasado 2 de septiembre como líder en la noche alcanzando un 13,1% de cuota, resultado con el que se impuso a todos sus competidores, ganándoles tanto en franja (a +4,5 puntos de su competidor privado y +1,7 puntos sobre la cadena pública) como en coincidencia con el resto de las ofertas estelares.

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