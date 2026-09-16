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Seguimos los pasos de Shakira en España: se aloja en un hotel de lujo que puede alcanzar los 20.000 euros la noche
Shakira regresa a España para realizar sus próximos doce conciertos en la capital. Nuestra colaboradora Lorena Vázquez se ha lanzado a las calles para descubrir dónde se aloja la cantante.
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Shakira vuelve a España, al país en el que, según la cantante, vivió algunos de los años más importantes de su vida. Ahora, regresa para dar doce conciertos en Madrid, en concreto en un espacio especialmente diseñado para ella, el Macondo Park.
Nuestra colaboradora Lorena Vázquez se ha lanzado a la calle micrófono en mano para seguir los pasos de la artista. Y aunque no ha podido dar con ella, sí ha descubierto dónde se está alojando.
La artista se hospeda en un céntrico hotel de la capital de cinco estrellas. Un 'penthouse' de lujo que puede llegar a alcanzar los 20.000 euros la noche.
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Este hotel ha recibido a diferentes estrellas nacionales e internacionales y está en pleno corazón de la ciudad. Un espacio único que alojará a una de las artistas más esperadas de los últimos tiempos en su regreso a España. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
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