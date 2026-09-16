El almirante Garat compara al Gobierno con Putin y Trump: "Es la misma técnica, falsear las noticias para que parezca que su política tiene éxito"

El juez Jesús Villegas apuntaba en el programa del martes a un plan de contingencia ante la posibilidad de una "invasión" por parte de Marruecos de Ceuta y Melilla. Según decía, este presunto plan se encontraba en "fuentes abiertas". Entre otras cosas, el magistrado mencionaba la posibilidad de tomar ciertas ciudades como Tánger para poder defender el territorio español. Ante estas palabras, extraía una conclusión: "España aplastaría militarmente a Marruecos, por eso no se atreve".

En el plató se planteaba la posibilidad de una toma por parte de España de las instalaciones militares marroquíes como posible modus operandi de este plan de contingencia al que hacía mención el magistrado. Es por ello que ha intervenido el almirante retirado Juan Rodríguez Garat en el programa: para medir la viabilidad de esta teoría.

"Marruecos está en una guerra híbrida con España"

"Por supuesto que existen planes actualizados y son los que dirigen el planeamiento de los sistemas que España necesita para su propia defensa". Sin embargo, niega que estos se encuentren en "fuentes abiertas", como deslizaba Villegas, y que sean planes que funcionen en el "mundo en el que vivimos ahora", al que atribuye misiles balísticos y drones.

Garat no descarta las posibilidades de guerra con el país vecino. De hecho, afirma: "Marruecos está en una guerra híbrida con España desde por lo menos la Marcha Verde, aunque lo ocurrido en Ceuta no tiene nada que ver con eso, ya que el Sáhara no es una provincia española, sino una colonia, y Ceuta y Melilla son parte de nuestro país".

El almirante señala el año 2021, en el salto de la valla de Ceuta, como el momento en que Marruecos comenzó a intensificar sus reclamaciones y sus declaraciones de "guerra híbrida".

"Las políticas de apaciguamiento del Gobierno han fracasado"

Tras mencionar este hecho similar al actual en la ciudad autónoma, al almirante Garat se le pregunta por las diferencias en las actuaciones del Gobierno, a pesar de tratarse del mismo. Este comenta que en aquel momento España cedió el Sáhara, algo que, a su parecer, "no debería de haber hecho" para conseguir una "paz" con Marruecos. "Para evitar que la izquierda política del PSOE pida responsabilidades, el Gobierno niega la evidencia", añade el almirante, mencionando que las "políticas de apaciguamiento han fracasado".

Para Garat, es la misma técnica a la que recurren Putin ante Ucrania o Trump con Irán: "No reconocer su fracaso y falsear todas las noticias para que parezca que su política tiene éxito".

Aleja de este modo las teorías del caso Pegasus. Según Garat, si Marruecos contara con "secretos inconfesables" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se los quedaría para él solo".

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