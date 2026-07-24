Mejores momentos | Semifinal
David Bustamante inaugura la Semifinal de La Voz Kids cantando junto a los doce semifinalistas
Los talents rinden homenaje a los coaches en La Voz Kids interpretando algunas de sus canciones más conocidas.
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La Semifinal de La Voz Kids arrancó con una actuación muy especial. David Bustamante fue el encargado de inaugurar la gala acompañado por los doce semifinalistas, que compartieron escenario con el cantante en un emocionante homenaje a los cuatro coaches.
Cada equipo interpretó una canción relacionada con su coach. Triana, Dani y Evolett unieron sus voces a la de Bustamante para cantar ‘Andalucía’, uno de los temas de Luis Fonsi. Lucía, Martina y Mía hicieron lo propio con ‘Tal vez’, de Edurne, mientras que Erick, Sol y Marco interpretaron ‘Un clásico’ junto al artista cántabro.
Por último, Eduardo, Skabum y Leire pusieron el broche a la actuación con ‘Te estaba esperando’, de Antonio Orozco.
La complicidad entre Bustamante y los doce semifinalistas convirtió este número en el mejor comienzo posible para una noche decisiva. Una actuación llena de música y emoción que sirvió para celebrar el talento de los jóvenes artistas antes de que comenzara la lucha por un puesto en la gran final de La Voz Kids. ¡Vuelve a verla en el vídeo de arriba!
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