"Yo soy tu fan": Luis Fonsi dedica a Evolett uno de los mayores elogios de La Voz Kids

No es habitual que un coach termine declarándose fan de uno de sus talents, pero eso fue exactamente lo que ocurrió tras la actuación de Evolett en la Semifinal de La Voz Kids. La talent conquistó el escenario con una emocionante versión de ‘Mi vida sin tu amor’, de Cristian Castro, y dejó completamente impresionado a Luis Fonsi.

La actuación estuvo marcada por la precisión, la sensibilidad y el control con el que Evolett defendió una canción que, además, era completamente nueva para ella. Ese detalle hizo que el mérito de la interpretación fuera todavía mayor y que su coach quiso destacar.

Luis Fonsi no ocultó su admiración por la talent: “Se me eriza la piel cuando escucho a una niña de 14 años cantar de esa manera”, confesó detrás de las cámaras del programa.

Además, Fonsi quiso destacar el enorme trabajo realizado por Evolett: “Es precisión en todo momento, de verdad, es impresionante”.

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