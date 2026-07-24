Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Semifinal

"Yo soy tu fan": Luis Fonsi dedica a Evolett uno de los mayores elogios de La Voz Kids

La talent sorprende en la Semifinal con una interpretación impecable de ‘Mi vida sin tu amor’ en el escenario de La Voz Kids.

Evolett, talent de La Voz Kids

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

No es habitual que un coach termine declarándose fan de uno de sus talents, pero eso fue exactamente lo que ocurrió tras la actuación de Evolett en la Semifinal de La Voz Kids. La talent conquistó el escenario con una emocionante versión de ‘Mi vida sin tu amor’, de Cristian Castro, y dejó completamente impresionado a Luis Fonsi.

La actuación estuvo marcada por la precisión, la sensibilidad y el control con el que Evolett defendió una canción que, además, era completamente nueva para ella. Ese detalle hizo que el mérito de la interpretación fuera todavía mayor y que su coach quiso destacar.

Luis Fonsi no ocultó su admiración por la talent: “Se me eriza la piel cuando escucho a una niña de 14 años cantar de esa manera”, confesó detrás de las cámaras del programa.

Además, Fonsi quiso destacar el enorme trabajo realizado por Evolett: “Es precisión en todo momento, de verdad, es impresionante”.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Sol, talent de La Voz Kids

Ana Mena lanza un mensaje a Sol tras un momento inesperado en La Voz Kids: “Todos nos equivocamos”

La Voz Kids

¡Pura magia! Marco lo da todo sobre el escenario: Sigue en directo la Semifinal de La Voz Kids

Marco, talent de La Voz Kids

Marco vuelve a poner la piel de gallina a Ana Mena en la Semifinal de La Voz Kids

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids
Equipo Fonsi

El público elige a Evolett y Fonsi apuesta por Triana para la Gran Final de La Voz Kids

Abraham Mateo
Mejores momentos | Semifinal

Los equipos de Luis Fonsi y Ana Mena brillan junto a Abraham Mateo en la Semifinal de La Voz Kids

Evolett, talent de La Voz Kids
Actuación | Semifinal

"Yo soy tu fan": Luis Fonsi dedica a Evolett uno de los mayores elogios de La Voz Kids

La talent sorprende en la Semifinal con una interpretación impecable de ‘Mi vida sin tu amor’ en el escenario de La Voz Kids.

Dani, talent de La Voz Kids
Actuación | Semifinal

Luis Fonsi se rinde a Dani en La Voz Kids: “Naciste para estar encima de un escenario”

El talent emociona en la Semifinal de La Voz Kids con una brillante versión de ‘A Million Dreams’.

Triana, talent de La Voz Kids

Triana deja a Luis Fonsi “en shock” con una actuación llena de emoción en la Semifinal de La Voz Kids

David Bustamante

David Bustamante inaugura la Semifinal de La Voz Kids cantando junto a los doce semifinalistas

David, a la desesperada en AlaZ para evitar la Silla Azul

David, a la desesperada en AlaZ para evitar la Silla Azul

Publicidad