Luis Fonsi se rinde a Dani en La Voz Kids: “Naciste para estar encima de un escenario”

Dani es el siguiente artista en subirse al escenario en el equipo de Luis Fonsi. Teniendo cerca a su familia en una de las noches más importantes del concurso, el joven talent interpretó ‘A Million Dreams’ y firmó una actuación llena de emoción, ilusión y personalidad.

Dani volvió a conquistar al público con la naturalidad y la luz que desprende cada vez que canta. Su interpretación confirmó el enorme crecimiento que ha experimentado durante el programa y volvió a emocionar especialmente a Luis Fonsi.

El coach puertorriqueño no escatimó en elogios al valorar la actuación de su artista: “Dani es una estrella”, aseguró orgulloso, antes de dedicarle una frase que resume perfectamente lo que siente cada vez que le ve actuar: “Naciste para estar encima de un escenario”.

Un reconocimiento que refleja el enorme potencial de uno de los talents más queridos de esta edición. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas