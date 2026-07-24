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Luis Fonsi se rinde a Dani en La Voz Kids: “Naciste para estar encima de un escenario”

El talent emociona en la Semifinal de La Voz Kids con una brillante versión de ‘A Million Dreams’.

Dani, talent de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Dani es el siguiente artista en subirse al escenario en el equipo de Luis Fonsi. Teniendo cerca a su familia en una de las noches más importantes del concurso, el joven talent interpretó ‘A Million Dreams’ y firmó una actuación llena de emoción, ilusión y personalidad.

Dani volvió a conquistar al público con la naturalidad y la luz que desprende cada vez que canta. Su interpretación confirmó el enorme crecimiento que ha experimentado durante el programa y volvió a emocionar especialmente a Luis Fonsi.

El coach puertorriqueño no escatimó en elogios al valorar la actuación de su artista: “Dani es una estrella”, aseguró orgulloso, antes de dedicarle una frase que resume perfectamente lo que siente cada vez que le ve actuar: “Naciste para estar encima de un escenario”.

Un reconocimiento que refleja el enorme potencial de uno de los talents más queridos de esta edición. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

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