Triana deja a Luis Fonsi “en shock” con una actuación llena de emoción en la Semifinal de La Voz Kids

Triana volvió a demostrar en la Semifinal de La Voz Kids por qué es una de las grandes favoritas de esta edición. La joven talent se subió al escenario para interpretar ‘Hoy quiero confesar’, de Isabel Pantoja, y firmó una actuación cargada de sentimiento que volvió a conquistar a coaches y público.

Desde el primer verso, Triana consiguió emocionar con una interpretación muy personal, llena de verdad y sensibilidad. Su capacidad para transmitir hizo que el plató siguiera la actuación en absoluto silencio antes de romper en una gran ovación.

Luis Fonsi, su coach, fue el primero en reaccionar al terminar la actuación: “Estoy en shock”, confesó el puertorriqueño, todavía impresionado por lo que acababa de presenciar.

Antonio Orozco también quiso felicitar a la talent con uno de los elogios más bonitos de la noche: “No se puede cantar con más corazón que tú”. Un reconocimiento que confirma el enorme nivel de Triana en la recta final de La Voz Kids.

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