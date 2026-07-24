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Mejores momentos | Semifinal

Los equipos de Luis Fonsi y Ana Mena brillan junto a Abraham Mateo en la Semifinal de La Voz Kids

El artista canta junto a los seis talents ‘A media luz’, protagonizando uno de los momentos más especiales de la Semifinal de la Voz Kids.

Abraham Mateo

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Celia Gil
Celia Gil
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La Semifinal de La Voz Kids también dejó espacio para las grandes colaboraciones. Abraham Mateo se subió al escenario junto a los semifinalistas de los equipos de Luis Fonsi y Ana Mena para interpretar ‘A media luz’, regalando al público uno de los momentos más especiales de la noche.

La actuación reunió sobre el escenario a los talents de ambos equipos para vivir un momento inolvidable. La complicidad entre Abraham Mateo y los talents hizo que la interpretación estuviera cargada de energía, emoción y mucha música.

Tras la actuación, Eva González quiso destacar lo que supone para los pequeños compartir escenario con un artista como Abraham Mateo: “Tú eres el reflejo de lo que ellos quieren llegar a ser”, le dijo la presentadora.

El cantante, por su parte, no ocultó su admiración por los semifinalistas: “Es increíble compartir escenario con niños tan pequeños que tienen tanto talento”. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba!

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