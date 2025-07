Page responde a las acusaciones de Puente: "No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es una de las voces más críticas dentro del PSOE. Y así fue en el Comité Federal que los socialistas tuvieron este fin de semana.

El presidente Pedro Sánchez se comprometió a acabar con la corrupción con un García-Page como único 'barón' crítico ante las medidas que adoptaba el líder socialista tras el caso de Santos Cerdán. Page ve como buena opción que el jefe del Ejecutivo se somata a una cuestión de confianza o convoque elecciones.

Durante su intervención en el Comité, el presidente castellanomanchego aseguró que el Partido Socialista se encuentra ante su crisis "más grave" en términos de corrupción. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, salía en defensa del presidente Sánchezy criticaba la "hipocresía" de Emiliano García-Page por criticar al partido mientras aplaude la nueva ejecutiva.

Así fue la bronca de Page y Puente

Ha sido este fin de semana cuando Puente y Page han protagonizado una bronca por el cómo actuar ante el 'caso Koldo' que salpica a Ábalos y Cerdán.

"Me gustaría tener la certeza de que ha acabado..."

"Me vais a permitir, compañeros y compañeras, que ejerza también mi derecho a la discrepancia. Este es un comité que no celebramos realmente para festejar la proclamación de María Jesús Montero ni para recordar los siete años de muchísimos avances sociales del Gobierno. Lo hacemos en un momento que juzgo el más critico desde el punto de vista orgánico para mi (...) Me atrevería a decirte que valores la posibilidad de solicitar la confianza que reconocemos que no tenemos en el Parlamento. Y si no, que no pierdas de vista la opción de convocar elecciones. Ya sé que es duro, presidente. Te lo hubiera dicho si hubieras querido hablar conmigo en estos días. (...) Han pactado con el diablo y se pasan un día sí y otro también amenazándonos de los mucho todavía que va a salir (...) me gustaría tener la certeza de que ha acabado...", comentaba Page en el Comité socialista.

"A mi la hipocresía me sale a devolver siempre"

El actual encargado de la cartera de Transportes, Óscar Puente, le respondía asegurando que no entendía su "hipocresía". "A mi la hipocresía me sale a devolver siempre. Ni la practico ni la soporto. Compañero Emiliano, te he visto subir en esta tribuna, te has girado a la Ejecutiva y yo pensaba que ibas a expresar tu incomodidad por verte rodeado por personas a las que decías que estábamos en duda de si seguiríamos en los órganos del partido o podríamos acabar en la cárcel. Y sin embargo, nos ha felicitado. Me parece un ejercicio de hipocresía insoportable. Y te lo digo aquí, mirándote a los ojos...", le responde Puente.

Page responde a las críticas de Puente

El presidente de Castilla-La Mancha, dos días después del Comité Federal, ha manifestado que no se puede gestionar la política desde el miedo. "Sería mejor atacar a los problemas, o a los que los generan, que a los que los ponen de manifiesto".

Además, ha asegurado que no salió del Comité Federal "con garantías" de que no vaya a haber ningún escándalo más, aunque desea y espera que no haya "más problemas". "No, no salí con esas garantías. Ojalá y realmente nos podamos equivocar y no haya más problemas. Con lo grave que ha sido todo lo que ha pasado, podamos decir que se ha acabado la corrupción", expresa.

García-Page ha señalado que las críticas no le importan después de que Puente le llamara "hipócrita". "Las hago yo también. Muchos de los que hablan no soportarían ni un milímetro de hemeroteca de lo que han venido diciendo en el pasado, incluso sobre su jefe", ha manifestado sobre Puente, aunque sin mencionarlo.

"A mí lo que me molestan son las ofensas y los ataques. Hay algunos que se piensan que se puede insultar por estar dentro, y yo creo que estando dentro de la organización también hay que guardar el respeto. Ser críticos, tener opinión, ser libres, que es lo que ha sido siempre la izquierda...", afirma ante los medios.

A su juicio, lo más razonable es que se imponga la "prudencia". Pero ve que algunos tienen "tantas ganas de dar una impresión de fortaleza", que no se dan cuenta "de que transmiten lo contrario". No obstante, defiende que comité está lleno de gente "enormemente valiosa".

"Las ofensas y los insultados no se debieran permitir. No concibo que la izquierda pueda defender organizaciones que sean fotocopia de sus líderes. No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo. La gran mayoría no piensa lo que dice Oscar Puente", dice Page.

Durante el Comité Ejecutivo, Emiliano García-Page pidió a Pedro Sánchez que se sometiera a una moción de censura o convocara un adelanto electoral. Ahora ha explicado el porqué: "El problema no es que se haga o no moción de confianza. Si eres consciente de que no tienes la mayoría parlamentaria, yo creo que lo correcto es hacer eso. Que no piense la sociedad española que no se solicite por miedo a no conseguirla".

"A Felipe González no le vi tener miedo a que le discutieran. No digo que lo tengo Sánchez, pero algunos ministros sí", dice sobre los expresidentes y ex altos cargos del Partido Socialista Obrero Español.

