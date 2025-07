Pedro Sánchez se reúne con una ejecutiva que está de estreno: las claves del encuentro

Tras el Comité Federal del pasado sábado, Pedro Sánchez marca una nueva cita con la que se reúne con su nueva ejecutiva. Un órgano, el cual aprueba los documentos políticos de la organización, coordina la actividad del partido y sigue la acción del Gobierno, se ha visto sometido a nuevos nombramientos, entre ellos el de Rebeca Torró como la secretaria de Organización, el cargo que ocupaba Santos Cerdán.

El PSOE abre paso a una nueva etapa con la que pretende pasar página después de los escándalos del ‘caso Koldo’. En este nuevo encuentro, revisarán las 13 medidas con las que buscará combatir la corrupción interna, así como diversas reformas legislativas que el presidente del Gobierno dará al conocer el próximo miércoles en el Congreso.

Los socialistas renuevan ejecutiva tras la polémica renuncia de Francisco Salazar, quien iba a ser nombrado como adjunto a la secretaría de organización del partido. Sin embargo, renunció a su cargo dentro del partido en la misma mañana del Comité Federal por las informaciones que apuntaban a denuncias por “comportamiento inadecuado” hacia compañeras.

A su vez, el acoso sexual será otro de los temas que tratarán en este encuentro, después de que el partido revisase su compromiso contra la violencia machista y haya decidido poner de relieve y endurecer su código ético, después de anunciar que se podrá expulsar a los militantes que paguen por sexo.

También estrenan como vocales, Carmen González Caballero, Caría María Martín García y Antonio Hernando. A su vez, Montse Mínguez dará su primera rueda de prensa como portavoz socialista.

Sus nuevos nombramientos

Más allá del nombramiento de Rebeca Torró como secretaría de Organización, la nueva Ejecutiva federal del PSOE apuesta por varios cambios. Por un lado, Anabel Mateos Sánchez será secretaria de Coordinación Territorial, mientras que Borja Cabezón Royo figura como secretario de Transparencia de Acción Democrática. Ambos serán adjuntos en la secretaria de Organización.

Por su parte, Montse Mínguez se convierte en portavoz, mientras que Enma López se encargará de la secretaría de política económica, transformación digital, emprendimiento e impacto social.

Pedro Sánchez:“Quiero pediros perdón”

Durante el pasado sábado, Pedro Sánchez reconoció la complicada situación por la que estaba atravesando el partido, pidiendo perdón por la confianza depositada en personas que no lo merecían: “Soy consciente de que están siendo días difíciles para el partido y para el Gobierno de España. Vamos a hacernos cargo de la situación. Quiero pediros perdón, lo quiero hacer una vez más a vosotros porque me equivoqué al depositar la confianza en personas que no la merecían, pero con la misma convicción no vamos a fallar a la hora de abordar la regeneración. Fui yo quien confió en ellos”.

Además, el presidente del Gobierno ha señalado que el partido no hace “la vista gorda” y que el PSOE “está hecho de gente buena, de gente honrada, de gente trabajadora, de gente humilde que jamás metería la mano en la caja”. Todo ello en un contexto en el que las informaciones de presunta corrupción zarandean el PSOE.

Asimismo, Sánchez ha sostenido que seguirá al frente a pesar de todo. “Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mala mar, se queda a capear el temporal, a salvar el mundo y a ganar”, ha expresado.

Por su parte, ha calificado de “vergonzosos” los audios de Ábalos y Koldo hablando de prostitución. “El cuerpo de una mujer no está en venta y en nuestro partido no puede haber cabida para quien tenga un comportamiento contrario. Tolerancia cero contra cualquier comportamiento machista”, ha afirmado.

“Yo le pido a las compañeras víctimas de un acoso que utilicen los canales internos del PSOE, que las vamos a proteger”, ha apelado Sánchez.

