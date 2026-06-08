Bolaños destaca la defensa de la paz y de la inmigración del Papa en el Congreso: "Su discurso es concordante con el del Gobierno"

León XIV ha sido el primer pontífice en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados. Unas palabras que han recibido una ovación de más de siete minutos, aunque cada formación ha hecho hoy su propia interpretación.

El Gobierno ha destacado la defensa de la paz y de las personas migrantes que ha hecho León XIV. "En los dos grandes debates en el mundo el discurso del Papa es concordante con el del Gobierno de España", ha asegurado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

No ha sucedido lo mismo con el alegato provida, en un momento en el que el Ejecutivo pretende blindar el aborto en la Constitución. "No lo compartimos, creemos que la libertad de las mujeres es una libertad completa sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo", ha zanjado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Hoy la mayoría de los socios también han optado por quedarse con aquello que más se alinea con sus políticas. "Yo me quedo con el Papa de los migrantes", ha subrayado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Pero otros sí han mostrado su disconformidad con algunas de las referencias de León XIV. "Hay partes del discurso que no compartimos, yo voy a defender la escuela pública", ha señalado el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, en relación con el apoyo a la libre elección educativa de las familias.

Cruce de reproches por la inmigración y el respeto a las instituciones

La intervención del Papa también ha servido a los grupos para lanzarse reproches entre ellos. "Le preocupa más la llegada del fascismo al Papa que a Felipe González", ha criticado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. "Lo que me ha sorprendido son los aplausos del PP y Vox a un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos", ha ironizado.

Vox ha asegurado no sentirse aludido por la muestra de apoyo a las personas migrantes del Papa. "Todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica", ha justificado el presidente de Vox, Santiago Abascal. "Me gusta la política migratoria del Estado Vaticano, si uno entra ilegalmente o con violencia tiene multa y tiene cárcel", ha concluido Abascal.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suscrito "de la A la Z" el mensaje del pontífice. "La defensa de la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones", ha subrayado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.