Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Discurso del Papa

La respuesta del cura influencer Jesús Silva a Ione Belarra por cancelar al Papa: "La verdad es la verdad, la diga Judas o la diga Jesucristo"

El párroco y creador de contenido católico escuchaba a la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, rechazar de plano la intervención del papa León XIV en el Congreso. Jesús Silva subraya una gran necesidad social para dar la réplica a la exministra.

Jesús Silva e Ione Belarra

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó tras el discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados que "nunca se tenía que haber producido en la sede de la soberanía popular". Pedía la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España hacer la reflexión de un ayatolá dirigiéndose desde la tribuna a los diputados: "No ha lugar", sentenciaba.

No podía esconder su disconformidadJesús Silva, párroco y creador de contenido católico. El sacerdote exponía la, en su opinión, necesidad de un "referente moral externo" del que la sociedad carece actualmente.

El padre Silva parafraseaba al Pontífice precisamente en su discurso en la Cámara Baja para responder a la política. Belarra defendía el consenso con el que se han aprobado leyes como la del aborto o la eutanasia en la Cortes. Conceptos que encontraban el rechazo explícito de León XIV:

"El papa dijo ayer una cosa extraordinaria: 'Cuando una ley pasa la mayoría, la pregunta es si pasaría el examen de la humanidad', el examen de dignidad, y si saldría de ese examen sin pasar vergüenza. Eso es algo que lo puede decir un ayatolá, o el jefe de Estado, porque la verdad es la verdad, la diga Judas o la diga Jesucristo", concluía Jesús Silva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Peregrinas León XIV

Las familias se organizan para acoger a miles de fieles durante la visita del León XIV: "En nuestra casa caben 10"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Jesús Silva e Ione Belarra

La respuesta del cura influencer Jesús Silva a Ione Belarra por cancelar al Papa: "La verdad es la verdad, la diga Judas o la diga Jesucristo"

¡Talento musical! Mario Vaquerizo y Pablo Motos arrasan en el juego de Trancas y Barrancas

¡Talento musical! Mario Vaquerizo y Pablo Motos arrasan en el juego de Trancas y Barrancas

Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso, tras la visita del Papa León XIV: "El Gobierno ha dado la espalda a los católicos"

Teresa Riott y Jon Kortajarena
A las 21:45 horas

Esta noche, El Hormiguero recibirá a Teresa Riott y Jon Kortajarena

Así ha sido la entrevista a Nancys Rubias en El Hormiguero
Espectacular

Así ha sido la entrevista a Nancys Rubias en El Hormiguero

"¡Qué bonito!": Marron asombra a Nancys Rubias con un experimento tan peligroso como espectacular
Increíble

"¡Qué bonito!": Marron asombra a Nancys Rubias con un experimento tan peligroso como espectacular

El equipo de ciencia ha ideado un experimento explosivo para despedir al grupo musical por todo lo alto.

Juan Carlos Ortega destapa la surrealista denuncia a las Nancys Rubias: "Nos vemos en los juzgados"
Humor

Juan Carlos Ortega destapa la surrealista denuncia a las Nancys Rubias: "Nos vemos en los juzgados"

El colaborador del programa ha sorprendido al grupo con un pequeño sketch de humor con inteligencia artificial.

El sorprendente encuentro de Mario Vaquerizo con Charo Baeza... ¡gracias a Tu cara me suena!

El sorprendente encuentro de Mario Vaquerizo con Charo Baeza... ¡gracias a Tu cara me suena!

“¡No te creo!”: el fallo de Javier que le complica El Rosco en el momento decisivo contra David

“¡No te creo!”: el fallo de Javier que le complica El Rosco en el momento decisivo contra David

Rubén Ochandiano noquea a Melani Olivares: victoria por KO en La Pista con ‘Eye of the tiger’

Rubén Ochandiano noquea a Melani Olivares: victoria por KO en La Pista con ‘Eye of the tiger’

Publicidad