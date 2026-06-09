La respuesta del cura influencer Jesús Silva a Ione Belarra por cancelar al Papa: "La verdad es la verdad, la diga Judas o la diga Jesucristo"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó tras el discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados que "nunca se tenía que haber producido en la sede de la soberanía popular". Pedía la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España hacer la reflexión de un ayatolá dirigiéndose desde la tribuna a los diputados: "No ha lugar", sentenciaba.

No podía esconder su disconformidadJesús Silva, párroco y creador de contenido católico. El sacerdote exponía la, en su opinión, necesidad de un "referente moral externo" del que la sociedad carece actualmente.

El padre Silva parafraseaba al Pontífice precisamente en su discurso en la Cámara Baja para responder a la política. Belarra defendía el consenso con el que se han aprobado leyes como la del aborto o la eutanasia en la Cortes. Conceptos que encontraban el rechazo explícito de León XIV:

"El papa dijo ayer una cosa extraordinaria: 'Cuando una ley pasa la mayoría, la pregunta es si pasaría el examen de la humanidad', el examen de dignidad, y si saldría de ese examen sin pasar vergüenza. Eso es algo que lo puede decir un ayatolá, o el jefe de Estado, porque la verdad es la verdad, la diga Judas o la diga Jesucristo", concluía Jesús Silva.

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