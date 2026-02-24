Publicidad
PASAPALABRA
Roberto Leal revoluciona Pasapalabra al proponer a Pedrerol como relevo
Roberto Leal desafía a Josep Pedrerol a intercambiar papeles y presentar el programa, generando una de las anécdotas más comentadas en los mejores momentos del concurso, entre risas y sorpresas.
Roberto Leal, conocido por su pasión deportiva, lanzó una propuesta inesperada a Josep Pedrerol, su compañero en El Chiringuito de Jugones.
La idea de intercambiar roles y ver a Pedrerol al frente del concurso provocó risas y comentarios divertidos entre los presentes.