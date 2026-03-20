El general Argumosa, sobre la guerra de Irán: "Trump piensa en acabar cuanto antes y Netanyahu quiere dominar todo Oriente Medio"

La guerra desatada por Estados Unidos e Israel ya cumple 21 días y tras los últimos acontecimientos se podría decir que estamos ante el comienzo de una nueva etapa en el conflicto.

Por un lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, continúa intensificando sus amenazas y no descarta una operación terrestre contra Irán, asegurando que no se puede llevar a cabo una revolución desde el aire.

Por otro lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, pide a Netanyahu que detenga los ataques contra todas las infraestructuras de petróleo y de gas en Irán. Precisamente, esas declaraciones las ha hecho durante una reunión con la jefa del Gobierno en Japón donde ha asegurado que dijo a Netanyahu "que no lo hiciese y no lo hará".

Mientras tanto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos quiere en torno a 200.000 millones de dólares en fondos adicionales para la guerra con Irán. Esta cifra es bastante superior a todo lo que el Congreso ha autorizado para ayudar a Ucrania desde 2022 y supone alrededor de un 25% del presupuesto anual de Defensa.

"Toda la defensa de Oriente Medio depende de Estados Unidos"

La falta de comunicación o la ausencia de coordinación entre Netanyahu y Trump eleva el conflicto a otra fase. Según el general retirado del Ejército de Tierra, Jesús Argumosa, "con toda seguridad" ambos países "estaban de acuerdo" con el ataque a South Pars, aunque considera que es posible "que las autoridades de Estados Unidos no informaran a Trump en un momento determinado".

Además, detalla que "el impacto de esa operación contra el complejo de gas es impresionante para el mundo de la economía". Según los últimos datos, el daño a Catar ha sido superior al que ha sufrido Irán y detallan que tardarán años en recuperar ese yacimiento.

Según Argumosa, en el momento en que hay una operación de este calibre, "Irán siempre responde contra el resto de países del golfo", ya que, "toda la defensa de Oriente Medio depende de Estados Unidos y ellos no pueden desengancharse de ese país porque les protege frente a Irán".

Asimismo, el general considera que "Netanyahu y Trump están coordinados en la operación, pero no tienen intereses comunes", es decir, "Trump piensa en acabar cuanto antes y Netanyahu quiere seguir con la guerra porque quiere dominar todo el espacio de Oriente Medio".

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