"Si tuviera menos años estaría arriba del todo": los mayores de una residencia de Ceuta también defienden su tierra

Mientras la ciudad sigue sumida en el caos, en la Residencia de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca el ambiente es más tranquilo, pero está lleno de fuerza y mucho sentimiento. Entre los damnificados de esta crisis se encuentran también los ancianos. Su edad no les permite manifestarse, pero su voz y, sobre todo, su corazón, están con la ciudad que les ha visto crecer. Aun desde su residencia, estos mayores han querido sumarse a la protesta bajo el lema "Ceuta es España. Ceuta se vende. Ceuta se defiende".

"Ceuta es mi Ceuta y de toda mi familia"

Entre ellos destaca María, de 95 años. Esta ex modista representa a cuatro generaciones de ceutíes. "Lo estoy viviendo con mucha emoción. Ceuta es mi Ceuta y de toda mi familia", afirma. Como sus piernas ya no le permiten salir a manifestarse, sus familiares son quienes la mantienen al tanto de lo que ocurre fuera. Le dicen: "Mamá, qué pena no poder estar ahí contigo". "Se emocionan mucho al contármelo", relata María. Ella les responde comprensiva y orgullosa: "Bueno, ustedes están luchando por otra cosa".

"Si tuviera menos años estaría arriba del todo, dando gritos desde la azotea. Lo que pasa es que me ha pillado con 95 años"

De ser más joven, María lo tiene claro: "Si tuviera menos años estaría arriba del todo, dando gritos desde la azotea. Lo que pasa es que me ha pillado con 95 años".

Un amor por Ceuta que no entiende de edades

Sin poder pisar el asfalto, los mayores de la residencia demuestran que el amor por su tierra no entiende de edades.

El lema que reivindican entre sus paredes recuerda otro de los motivos por los que la ciudad sale a la calle: para defender el legado de quienes construyeron Ceuta.

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