Sánchez del Real, profesor ceutí: "Me dan más pena los niños ceutís que llevan un mes sin poder asomarse a su balcón"

"No se ha querido parar la invasión de Ceuta ni antes, ni durante, ni durante el último mes", reclama Víctor Sánchez del Real, ex diputado de las Cortes Generales de Vox. El consultor y profesor ceutí denuncia que se tenga que tener un semblante tan triste en un día "que debería ser de felicidad en Ceuta, de celebración de la españolidad y la 'ceuticidad' de Ceuta".

Con respecto al informe policial revelado por María Peral, adjunta al director de 'El Español', en el que se manifiesta que Marruecos podría ser el culpable directo de ese traspaso de la frontera española, Sánchez del Real asegura que se trata de "solo uno de los informes". El ex diputado mantiene que "cualquiera que sea de la comunidad de inteligencia sabe que existen otros informes".

"Cuatro mataos hemos dado el frente de batalla frente a Marruecos"

Sánchez del Real se muestra afligido por la manera en la que se ha tratado a los que defendían la culpabilidad de Marruecos por esa "invasión". "Yo lo decía también los primeros días: cuatro 'mataos' hemos dado el frente de batalla de las narrativas frente a la narrativa marroquí". Además, denuncia que "durante un mes se ha negado la existencia de una invasión en la que se ha utilizado a gente, muchos de ellos desesperados, muchos de ellos menores".

"No se mueve nada sin que el régimen marroquí sepa que algo se está moviendo"

Algo que tiene claro el consultor es que "no se mueve nada sin que el régimen marroquí sepa que algo se está moviendo, o no se hace nada si no se hace en nombre del rey".

Por otro lado, asegura que, aunque le dan mucha pena "los pobres desgraciados y desesperados que han entrado", le dan mucha más pena "los niños ceutíes que llevan un mes sin poder ni asomarse a su balcón" o "las mujeres y los ancianos que tanto lucharon por Ceuta y en un mes no han salido de su casa".

"¿Por qué hoy, ahora y con este Gobierno?"

El ex diputado de Vox confirma que ya conocemos algunos puntos clave de la operación, como lo que pasó o el para qué: "Anexionarse Ceuta, Melilla y parte del territorio marítimo de Canarias". Sin embargo, recalca que falta por resolver una pregunta clave: "¿Por qué hoy, ahora y con este Gobierno?".

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