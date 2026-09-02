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Diez preguntas rápidas con Cristina Pardo: sus líneas rojas y el invitado que le pondría nerviosa

Sometemos a la periodista a diez preguntas rápidas a un día del estreno en Antena 3: a quién no sentaría nunca, qué le pondría nerviosa y si está preparada.

Diez preguntas rápidas con Cristina Pardo: sus líneas rojas y el invitado que le pondría nerviosa

Diez preguntas rápidas con Cristina Pardo: sus líneas rojas y el invitado que le pondría nerviosa

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Alejandro Hergon
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Hoy, 2 de septiembre a las 23:00h Cristina Pardo se pone al frente de La Mesa en directo. Para conocer cómo afronta este reto, le hemos hecho a la presentadora un 'Test Exprés' de 10 preguntas rápidas donde no se ha guardado nada.

Los invitados soñados y las espinas clavadas

A la hora de elegir a quién le gustaría tener enfrente para preguntarle cualquier cosa, Cristina lo tiene claro: Pedro Sánchez. Sin embargo, la periodista reconoce que se ha quedado con muchas ganas de apretar en el pasado a otros líderes políticos. ¿Una pregunta que se le quedó en el tintero? "Mil, pero por ejemplo, a Mariano Rajoy sobre Bárcenas".

Aunque cuenta con una larga experiencia en directo, hay una figura que lograría imponerle respeto: Rafa Nadal. "Él me pondría nerviosa si se sentase en La Mesa", confiesa.

Sin vetos, pero con tolerancia cero a la mala educación

Sobre los límites del programa, Pardo se muestra contundente. ¿Hay alguien a quien no sentaría jamás? "Sentaría en principio a cualquier persona. Si es una persona indeseable, pues sería una conversación dura". Lo que sí tiene claro es su mayor línea roja: no soporta la mala educación ni a los invitados que no paran de hablar y pisan el debate.

Respecto a qué diferenciará a La Mesa de otras tertulias de televisión, la presentadora promete máxima calidad en los debates: "Aparecerá gente que habla con propiedad y de lo que sabe, porque los invitados van a estar muy cuidados".

¿Y el factor sorpresa? El plató depara giros inesperados donde ni la propia conductora sabrá siempre quién se va a sentar enfrente. "Estoy preparada para todo y lo que tenga que ser, será", concluye.

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