Ayuso, sobre la condena al fiscal general: "Son hechos propios de una dictadura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortizen una comparecencia, donde ha asegurado que "son hechos propios de una dictadura". "El 20 de noviembre de 2025 pasará a la historia por condenar a un fiscal general", ha afirmado en la sede de la Comunidad en la Real Casa de Correos de Madrid.

"Estos hechos son propios de una dictadura. Por eso se trata de un día importantísimo para nuestra democracia, porque ha quedado demostrado que el Estado de derecho funciona a pesar de que quienes tenían la obligación de defenderlo y defender la ley se dedicaron a delinquir", ha añadido.

Espero y deseo que el poder del Estado jamás vuelva a vulnerar los derechos de los ciudadanos

La presidenta madrileña ha añadido que "supone un delito que jamás debería haber sucedido en nuestra democracia" y que "nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas, con quien la preside". "La revelación de secretos de un ciudadano por parte del fiscal general del Estado muestra la vulnerabilidad de los de todos. Por eso la abogacía de Madrid dio un paso adelante por el derecho de todos los ciudadanos", ha subrayado.

Sánchez y el fiscal general "cooperaron coordinados"

Ayuso ha sostenido también que tanto el fiscal general del Estado como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cooperaron coordinados" con el único objetivo de "acabar" con ella "por vías ilegítimas". "En ninguna democracia liberal un fiscal depende del presidente del Gobierno, y aún menos cooperan coordinados en operaciones de Estado hasta llegar a ser condenados por el Tribunal Supremo", ha subrayado.

"¿Cómo reparar la desconfianza en nuestras instituciones y cómo explicarle al mundo que nuestro presidente arremeta contra el poder judicial?", ha reivindicado.

Por ello, pide que el presidente del Gobierno "pare de una vez" en lo que considera una ofensiva contra ella y auguró que en las próximas fechas "solo puede ganar la autocracia o la libertad". Asimismo ha añadido que Sánchez puede estar preparando "algo desquiciado" para las próximas fechas.

Para concluir, Ayuso incidió en que los políticos "estamos de ida y vuelta" en la política, pero defendió que "queda la convivencia de los españoles", por lo que abogó por defenderla.

Ayuso no acude al acto del Toisón de Oro

La jornada coincide con el acto de conmemoración del 50º aniversario de la monarquía, donde el rey Felipe VI ha impuesto este viernes el Toisón de Oro a la reina Sofía en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados.

La presidenta madrileña no ha asistido alegando motivos de agenda, dado que tiene programada su comparecencia ante los medios a las 12:30 horas, mientras que el acto comenzó a las 10:30.

El fiscal general del Estado, protagonista de la sentencia que ha marcado la actualidad política de las últimas horas, tampoco ha acudido a la ceremonia del Toisón de Oro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.