Última hora de la condena al fiscal general del Estado en directo: reacciones a la sentencia para Álvaro García Ortiz

El Supremo condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación relacionado con la filtración de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El juicio se ha llevado a cabo en las últimas semanas. García Ortiz tendrá que salir de la jefatura de la Fiscalía General del Estado donde llegó en julio de 2022. Fueron seis jornadas en total donde el fiscal general negó rotundamente haber filtrado el correo mencionado.

Las acusaciones destacaron que la información de la confesión sirvió para elaborar la nota de prensa con la que la Fiscalía aclaró que era la pareja de Díaz Ayuso quien ofrecía un pacto al fiscal y no al revés, como se publicaba en varios medios y había transmitido el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.

El Gobierno se ha pronunciado al respecto de la condena: respeta la decisión, pero no la comparte. Mientras la oposición exige al presidente Pedro Sánchez su dimisión por haber defendido la inocencia de García Ortiz, que todavía puede presentar un "incidente de nulidad", un procedimiento excepcional que permite impugnar resoluciones judiciales por vulneración de derechos fundamentales del condenado. De ser admitido, podría recurrir la decisión del Supremo en el Tribunal Constitucional.

