Un senador del PP desmonta la posible alianza de izquierdas: "El problema es que ya tienen un caudillo que se llama Pedro Sánchez"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, han dado un paso más para intentar unir el bloque de la izquierda.

En el auditorio del Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ambos han apostado porque sus respectivos partidos sean líderes en Cataluña y en el resto de España ya que "si no, nos matarán", han asegurado.

El debate en dicho lugar, que ha reunido a más de 300 personas, ha empezado con la pregunta de qué hay que hacer ante el panorama actual de auge de la derecha. Rufián ha comenzado su intervención preguntando por qué "ERC no puede inspirar como en otros momentos a la izquierda española". Ha continuado su mensaje reclamando a su partido que "lidere" la construcción de confluencias de izquierda en Cataluña.

No obstante y pese a sus esfuerzos, el portavoz de ERC no cuenta con los apoyos de su propio partido. Según el diario ABC, Gabriel Rufián "no se habla" con nadie del grupo parlamentario desde hace meses. Asimismo, han detallado que sus compañeros dicen de Rufián que es "insoportable, poco trabajador y que solo quiere figurar".

Pese al divorcio total entre Gabriel Rufián y su partido, la número dos de Podemos ha dejado claro su voluntad de "hacer equipo" con el portavoz catalán en el Congreso para intentar que Podemos y ERC "hagan el trabajo de movilizar todos los esfuerzos para que haya una izquierda fuerte".

"Les falta claridad en la propuesta"

Este acto ha reabierto el debate sobre si el bloque de la izquierda conseguirá unirse o no. Según la periodista Pilar Velasco, tanto a "Rufián como a Montero les falta claridad en la propuesta" porque "en realidad están hablando de cómo se presentan en las generales".

Para Velasco, el "elefante en la habitación" es Podemos, "que ha tenido un pésimo resultado en las últimas tres elecciones autonómicas". No obstante, Velasco no acaba de entender las pretensiones de Rufián y reitera que "les falta claridad en la propuesta".

Lo vivido ayer en el auditorio del Campus de la Ciudatella es, para Ainhoa Martínez, "una sucesión de eslóganes y de cortes para TikTok, que Rufián es muy hábil en eso". Sobre las habilidades de Rufián en redes sociales, Martínez ha asegurado que "el blanqueamiento que se ha hecho de Vito Quiles cuenta con la responsabilidad de Rufián". Asimismo, detalla que "la relación de compadreo entre Vito y Rufián contribuye a un blanqueamiento y hace mucho daño a los periodistas de verdad".

Por su parte, el senador del PP, Alfonso Serrano, considera que esto no es nada nuevo ya que "cada tres o cuatro años, lo que está a la izquierda del PSOE busca cómo unirse". Según él, en esta ocasión tienen un problema: "Ya tienen un caudillo de extrema izquierda que les ha comido la tostada y para pactar con Bildu o con independentistas ya está Pedro Sánchez".

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