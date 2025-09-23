Carlos Alsina pide explicaciones a las ministras Ana Redondo e Irene Montero por las pulseras contra el maltrato: "Tiene que informar con precisión"

El asunto político de la semana - y parte de la pasada - es sin duda el que implica al Ministerio de Igualdad y los sistemas, empresas y dispositivos involucrados en la protección de las vícitmas de maltrato. Los fallos de las pulseras y pérdida de datos de agresores centran buena parte del debate. Las explicaciones de la ministra Ana Redondo de este lunes no han bastado para aclarar el asunto ni mucho menos para callar las voces críticas, que exigen su dimisión.

"Una manera de expresarse poco precisa"

El periodista Carlos Alsina, en su conexión semanal con Susanna Griso, pedía "precisión en este asunto" tanto a la actual ministra, como la que estaba en el cargo (Irene Montero) cuando se llevó a cabo el cambio de contrato para dar cobertura a este servicio: "Todo es un bulo, ¿qué significa? Las pulseras nunca han fallado ¿qué significa?", decía sobre las palabras de Ana Redondo.

A los desmentidos que hizo la ministra de fallos en los sistemas o en las mismas pulseras le siguió la afirmación de que la tecnología no es infalible, por lo que Carlos Alsina advertía que Redondo habría caído en contradicciones: "Entonces estamos admitiendo que se producen fallos".

¿Ahora mejor o pero que antes?

A parte de toda la polémica y ruido político, Tanto Susanna como Carlos han coincidido en que lo esencial en todo el asunto es la seguridad de las mujeres que han sido víctimas de maltrato. Alsina lo venía a sintetizar todo en una pregunta que deben plantearse en el Ministerio: "¿El sistema ha mejorado o ha empeorado?".

Teniendo en cuenta el sorprendente testimonio de un extrabajador de la contrata que presta el servicio, parece evidente que "el sistema ha ido a peor", expresaba Susanna.

"Si ha empeorado el sistema", pedía el periodista que se identificaran las causas y los responsables para poner solución lo antes posible. Sin olvidar las responsabilidades.

